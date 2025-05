Après son immense succès sur Youtube, «Kaizen», le documentaire d'Inoxtag, débarque sur Disney+

Ce mercredi 21 mai, Disney+ a annoncé le lancement de la diffusion de "Kaizen", un documentaire sur l'alpinisme qui retrace l'ascension de l'Everest par le youtubeur Inoxtag. Depuis sa sortie sur YouTube il y a huit mois, la vidéo atteint les sommets. Aujourd'hui, elle cumule 43 millions de vues.

Dès son lancement en septembre 2024 sur la chaîne du youtubeur aux 9 millions d'abonnés, "Kaizen" a explosé les compteurs. Cumulant plus de 11 millions de vues au lendemain de sa sortie, elle est devenue la vidéo la plus visionnée en France en 24 heures. Un succès retentissant en ligne, mais également au cinéma. Le documentaire sur l'alpinisme avait attiré plus de 300.000 personnes en avant-première le 13 septembre dans 500 salles, prenant la deuxième place du box-office hebdomadaire, derrière Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton.

Désormais, "Kaizen" est disponible en France et dans une trentaine de pays en Europe, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Océanie, sur Disney+, comme l'a indiqué la plateforme dans un communiqué. Cette annonce fait suite à un accord avec le groupe Webedia, auquel le Youtubeur est affilié.

Un rêve impossible

Entre succès et polémique, le long-métrage de 2h26 suit l'un des créateurs de contenu les plus suivis de France dans son ascension périlleuse de l'Everest, le plus haut sommet du monde (plus de 8800 mètres). Loin d'être alpiniste, Inoxtag s'est donné un défi de taille : le gravir en un an. Alors qu'il admet n'avoir "jamais mis les pieds à la montagne", le jeune homme prône le dépassement de soi dès les premières minutes du film. "J'ai toujours été impressionné par ceux qui se dépassent", raconte celui qui se présente comme un fan de mangas dont les héros ont toujours "des rêves impossibles".

Face au succès fou de "Kaizen", signifiant "changement vers le mieux" en japonais, Inoxtag a partagé son enthousiasme. "Sur TikTok, un père dit 'on a fini Kaizen, et mon fils me dit qu'on va faire une rando'. Après huit heures de rando, le père dit 'je suis heureux. Je n'ai jamais vécu un tel moment avec mon fils'", relate-t-il, selon des propos recueillis par TF1. Par ailleurs, il s'est dit "très heureux" dans un communiqué, "que Kaizen continue à toucher différents publics et soit aujourd’hui accessible sur Disney+".