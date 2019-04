Rugby : une finale franco-française entre la Rochelle et Clermont pour le Challenge européen

Ils ont souffert l'un comme l'autre, de différente manière, mais Clermont et La Rochelle ont tenu bon pour offrir au Top 14 une finale de Challenge européen entre deux de ses représentants le 10 mai à Newcastle. Ce sera la première finale franco-française de la "petite" Coupe d'Europe depuis 2012, lorsque Biarritz avait battu Toulon de justesse (21-18) au Twickenham Stoop. Mais que ce fut dur!

Travailler la gestion des fins de matchs. Autant La Rochelle n'a jamais réussi à se mettre à l'abri d'un retour de Sale (24-20), autant Clermont pensait avoir fait le plus dur contre les Harlequins (32-8 en début de seconde période) et a vu son avance fondre dans la dernière demi-heure. Si elle veut aller au bout en Challenge comme en Top 14, l'ASM va devoir travailler dur sur sa gestion des fins de matchs : une semaine après s'être inclinée à Toulouse (47-44) après avoir mené de 11 points à autant de minutes du terme, elle a échappé au pire pour s'imposer finalement 32-27.

La Rochelle aussi va devoir plancher sur ses finitions. Et notamment trois de ses joueurs: Ihaia West, Thomas Jolmes et Jules Favre. Le premier a raté une pénalité à sa portée à deux minutes de la sirène, le second a commis un en-avant sur le renvoi suivant et le troisième a reçu un carton jaune pour un coup de pied sur un joueur adverse, offrant aux Sharks une dernière munition, qui plus est en supériorité numérique.

Première finale majeure pour le Stade Rochelais. Nigel Owens avait-il décidé de faire tomber les Rochelais ? L'arbitre gallois a ordonné une mêlée à 5 m bien après la sirène, avant de libérer les Rochelais au terme d'une partie hachée, bien loin des deux derniers festivals à Marcel-Deflandre face à Bristol (39-15) en quarts et Pau (71-21) en Top 14. Le Stade Rochelais va disputer sa première finale majeure, face à Clermont, l'expert des finales perdues. Sauf... en Challenge, la seule compétition où les Auvergnats ont connu plus de succès sur la dernière marche (2, en 1999 et 2007) que d'échecs (1, en 2004).