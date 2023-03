Rugby : le XV de France pense désormais à la Coupe du monde

Jusqu’à présent, les joueurs avaient tendance à éluder les questions sur la Coupe du monde, se retranchant derrière le Tournoi des VI Nations. Désormais, ils vont pouvoir rêver à haute voix du Mondial. "C’est l’aventure rêvée, dit le 3ème ligne Charles Ollivon. C’est la plus grosse compétition qu’on peut jouer, nous, joueurs de rugby. Donc oui, on y pense et on va y aller".

"Vivre quelque chose de grandiose"

Depuis que le sélectionneur Fabien Galthié a pris les rênes de l’équipe, au lendemain de la dernière Coupe du monde, les Français ont retrouvé le goût de la victoire et reconquis le public. "On va se préparer fort pour cette Coupe du monde, prévient le pilier Cyril Baille. On sait qu’on a un public qui va pousser fort derrière nous, on a vraiment envie de les rendre fiers. Avec ce groupe, qui se connaît depuis 4 ans, on a aussi envie de vivre quelque chose de grandiose. On va se préparer en conséquence".

Le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande

Après la fin de la saison dans leur club respectif, les Bleus se retrouveront tout l’été pour préparer la Coupe du monde, jusqu’au match d’ouverture, au stade de France face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre à 21 heures.