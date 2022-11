Rugby : le XV de France favori pour sa Coupe du monde 2023 ?

Et de douze pour le XV de France. Samedi soir, les Bleus ont dominé les champions du monde en titre, les Sud-Africains, après un combat intense et disputé (30-26). Sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille, les hommes de Fabien Galthié ont dû être solidaires pour venir à bout des Springboks. Avec ce succès, l'équipe de France enchaîne une douzième victoire d'affilée, un record, et se positionne comme favorite pour la Coupe du monde de rugby 2023. Chez eux, les Bleus pourraient décrocher leur première étoile.

Les Bleus et l'Irlande favoris pour le mondial

Le statut de favori n'est pas bien loin pour Antoine Dupont, capitaine du XV de France et heureux de cette victoire malgré son expulsion pour un geste dangereux et involontaire. "Maintenant, toutes les équipes vont vouloir nous faire tomber. À nous de rester au niveau auquel on est aujourd'hui et encore une fois, continuer à grandir et augmenter cette expérience, ce vécu commun qui fait que dans de tel scénario, on est plus forts et plus sereins", souligne-t-il après la rencontre.

La rencontre face aux champions du monde ne fut pas une partie de plaisir pour les hommes de Fabien Galthié. Sur la pelouse du Vélodrome, ce furent 80 minutes féroces et pleines de suspenses. Il aura fallu attendre la fin de la rencontre pour voir se dessiner le succès des Bleus. Une victoire qui leur permet de continuer leur record d'invincibilité avec douze succès de rang. Mais sont-ils réellement les grands favoris pour le Mondial 2023 ? Interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Springboks répond que "les Bleus ne sont pas loin d'avoir ce statut, mais avec l'Irlande, qui est actuellement la première nation mondiale."

Prochaine rencontre du XV de France, le 20 novembre prochain face au Japon pour leur troisième match test. Les Bleus vont-ils battre une nouvelle fois leur record et enchaîner une treizième victoire consécutive ?