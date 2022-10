«Ça fait du bien de retrouver le public», le XV de France a ouvert ses portes à ses supporters

Les XV de France sont à la fête. Après la victoire de l'équipe nationale féminine en quart de final de la Coupe du monde vendredi, les hommes ont quant à eux ouverts leurs portes au public. Les supporters étaient conviés, pour leur plus grand plaisir, à assister à l'entraînement de haute intensité des Bleus.

"Je suis super ému"

Les joueurs du XV de France ont mis beaucoup d'impact et d'envie pour faire plaisir aux centaines de supporters venus pour l'occasion. Après un échauffement d'une dizaine de minutes, ils ont eu le droit à une vraie confrontation entre l'équipe première et celle des moins de 20 ans. Cerise sur le gâteau, une séance de dédicaces qui a ravi les fans des Bleus, notamment Paul qui a obtenu le Graal : "Je suis parti de Lyon très tôt ce matin pour voir mes joueurs préférés. C'est vraiment un rêve qui se réalise, les avoir vus aussi proches et d'avoir pu assister à un entraînement, je suis super ému. Je repars avec un maillot dédicacé. C'est le feu, quoi, c'est génial."

Une communion qui fait plaisir et l'occasion pour les joueurs du XV de France de renouer avec leurs supporters, comme nous l'explique le rugbyman Charles Ollivon : "Ça fait du bien de retrouver un peu le public, d'avoir une communion aussi avec eux parce que les deux dernières années, on n'en a pas trop eu. De voir des jeunes, même pour eux, c'est top", assure le troisième ligne de l'équipe. "On retrouve un peu les joies des supporteurs et ça nous fait du bien aussi d'avoir la proximité avec eux."

Charles Ollivon et ses coéquipiers du XV de France, qui ont fait le plein de bonnes ondes avant le match amical contre l'Australie, samedi 5 novembre.