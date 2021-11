Rugby : le XV de France domine largement Géorgie (41-15), six jours avant les All Blacks

Le XV de France a largement battu la Géorgie (41-15), dimanche à Bordeaux, lors de son deuxième test-match de l'automne, à six jours de recevoir les légendaires All Blacks. L'ailier de Clermont Damian Penaud et le talonneur de Toulouse Peato Mauvaka, un doublé chacun, ont inscrit quatre des six essais des Bleus face aux Lelos, profitant des deux cartons jaunes des Géorgiens Tedo Abzhandadze (15e) et Beka Saghinadze (24e). Six essais, c'est moins bien que le précédent record d'essais inscrits en un match sous l'ère Fabien Galthié : le 6 février 2021, les Bleus en avaient passé sept à l'Italie, avalée 50-10. Ce total reste moins impressionnant que les neuf inscrits lors de la seule et jusque-là unique opposition entre les Bleus et les Lelos (64-7).

"On a retrouvé des automatismes"

Une victoire saluée par Damian Penaud, ailier de l'équipe de France, au micro de France 2 : "On a retrouvé des automatismes, on avait des conditions idéales en première mi-temps, on a pu développer notre jeu, en seconde période, c'était un peu plus compliqué. On va retenir l'état d'esprit et la manière. Il va falloir être prêt contre la Nouvelle-Zélande." Pour lui, "l'objectif était de remporter les deux premiers matches, maintenant on va pouvoir basculer sur la Nouvelle-Zélande et on va attaquer la semaine tambour battant, car on a quand même du boulot", a-t-il assuré.