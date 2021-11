Qui est Antoine Dupont, le nouveau capitaine du XV de France ?

Le foot français a Kylian Mbappé, le rugby tricolore a Antoine Dupont. En l'absence de Charles Ollivon, blessé, Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France samedi face à l'Argentine au Stade de France. "Capitaine de l'équipe de France, c'est quelque chose de fort", confie le demi de mêlée toulousain. "Quand on voit les noms du patrimoine français, du rugby français qui sont passés avant nous, on sent cet héritage-là."

Au moins 50.000 spectateurs attendus

La dernière rencontre auprès de leurs supporters a eu lieu le 9 février 2020. Plus d'un an et demi après, le XV de France retrouve son public ce samedi à 21h pour le premier match de la tournée d'automne face à l'Argentine au Stade de France. Pièce maîtresse de l'équipe de France, Antoine Dupont l'est aussi en club à Toulouse. À seulement 24 ans, le demi de mêlée de 1,74 mètre pour 82 kilos a gagné deux titres de champion de France et une Coupe d'Europe.

"Quand il parle, c'est sûr qu'il est entendu"

Un nouveau capitaine qui est loin d'être une grande gueule. Laurent Labit est l'un des entraîneurs de l'équipe de France. "Il n'a pas besoin de s'exprimer tout le temps... Quand il parle, c'est sûr qu'il est entendu et écouté, de par son jeu et son poste. C'était déjà le leader", rapporte-t-il.

Ses galons de capitaine, Antoine Dupont les étrennera samedi face à l'Argentine avant de rencontrer la Géorgie à Bordeaux le week-end prochain. Un avis de tempête est déjà annoncé avec la venue à Paris dans deux semaines des triples champions du monde néo-zélandais.