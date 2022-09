Rugby : le Top 14 reprend ce samedi soir, quelles sont les équipes à suivre cette saison ?

Le Top 14 est de retour. Première journée du championnat de France ce samedi avec six matches au programme. Une rencontre particulièrement alléchante : La Rochelle-Montpellier à 21 heures. Le champion d'Europe face au champion de France. Justement, qui pour succéder aux Montpelliérains de cette saison ? Ils sont une petite dizaine à viser le Graal cette année.

Meilleur championnat du monde ?

C'est d'ailleurs ce qui fait le sel du Top 14, l'autoproclamé meilleur championnat du monde selon le patron de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel. "La dernière journée, il y avait encore neuf clubs qui pouvaient se qualifier pour être dans les six premiers et jouer les phases éliminatoires. Donc être éventuellement champion de France. Quelle est la compétition qui arrive à ça ?"

Dans le détail, on surveillera évidemment le tenant du titre, Montpellier, même si le capitaine, le jeune international Arthur Vincent, reste très prudent. "Je ne pense pas qu'on soit favoris. Bien malin celui qui est celui qui arrive à dire et à pronostiquer le vainqueur au début de chaque saison. On est quatorze sur la ligne de départ pour partir sur cet énorme marathon et on connaît la complexité de ce Top 14. Donc on essaye de se préparer en conséquence et de garder surtout les pieds sur terre", souligne le joueur.

On gardera aussi un œil sur un Stade Toulousain revanchard après une saison sans titre mais qui s'est largement renforcé à l'intersaison, notamment avec l'arrivée de l'arrière international Melvyn Jaminet. Le champion d'Europe, La Rochelle a aussi une belle tête de favori avec sa ribambelle d'internationaux. Sans oublier le Racing 92 de Cameron Woki ou encore un Rugby Club Toulonnais privé de phases finales depuis deux ans.