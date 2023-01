Rugby : l'ancien demi de mêlée international de Béziers, Pierre Danos est mort

Pierre Danos s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 93 ans. Capitaine de Béziers avant les années fastes du club dans les années 1970 et 1980, il avait été un acteur important du premier Bouclier de Brennus de l'ASBH en 1961, inscrivant notamment un drop décisif face à Dax en finale (6-3).

L'ASBH, actuellement en Pro D2 mais champion de France à onze reprises entre 1961 et 1984, a salué "un prince biterrois". Avec Béziers, il avait notamment remporté le Challenge Yves-du-Manoir (1964) et disputé quatre finales du championnat de France (1960, 1961, 1962, 1964), pour une victoire (1961).

ᴘɪᴇʀʀᴇ ᴅᴀɴᴏs, ᴜɴ ᴘʀɪɴᴄᴇ ʙɪᴛᴇʀʀᴏɪs

C'est avec une vive émotion que la famille des "Rouge & Bleu" a appris la disparition de , à l’âge de 93 ans.

L'ensemble du club adresse ses plus chaleureuses pensées à sa famille et à ses proches. #ASBHpic.twitter.com/wtZEnQwagb — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) January 16, 2023

Trois Tournois des cinq nations

Avant de porter les couleurs de Béziers pendant une dizaine d'années, Danos avait joué à Albi (1949-1950) et Toulon (1950-1955). Il a également été international à dix-huit reprises entre 1954 et 1960, disputant trois Tournois des cinq nations, dont les éditions 1959 et 1960, remportées par les Bleus.

Il est également passé à la postérité pour cette phrase : "Au rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent."