Rugby : en Champion's cup, La Rochelle et Toulouse veulent confirmer, Clermont se relancer

Le Top 14 cède sa place à la Champion's cup ce week-end. L'occasion pour plusieurs clubs tricolores engagés de poursuivre leur dynamique à l'image de La Rochelle et Toulouse tandis que d'autres auront l'occasion de se relancer. C'est le cas de Clermont, secoué par divers tumultes en interne ces dernières semaines. Dos au mur, le Racing doit impérativement l'emporter, Montpellier vise une revanche face aux Ospreys et Bordeaux-Bègles a rendez-vous en Afrique du Sud. Tour d'horizon des forces en présence.

Clermont sous respirateur

Les dernières semaines ont été étouffantes du côté de l'Auvergne, entre le départ annoncé de joueurs cadres dont l'ailier international Damian Penaud, les insultes et menaces tombées des tribunes de Michelin, la démission de l'entraîneur des trois-quarts Xavier Sadourny et des résultats en dent de scie.

Mais la victoire contre Perpignan (31-20) en Top 14 a été une véritable bouffée d'oxygène pour l'ASM. Les Clermontois (8e, 5 pts) respirent mieux et attendent les Anglais de Leicester (3e, 8 pts) de pied ferme. "C'est une compétition qui nous a toujours tenu à coeur. Après des semaines difficiles mentalement, nous sommes tous heureux de retrouver la Coupe d'Europe et prêts à tout donner face à Leicester", a d'ailleurs promis le centre Samuel Ezeala. "Nous nous devons de jouer le coup à fond. Nous ne laisserons personne venir ici sans que nous luttions pour défendre notre stade".

La Rochelle vise la passe de trois

Tombeurs de Northampton (46-12) puis de l'Ulster (36-29), les Rochelais assument leur statut de tenants du titre. La venue de la province irlandaise à Marcel-Deflandre, où le club maritime reste sur une démonstration devant Toulouse (30-7) en championnat, tombe à pic. Un nouveau succès contre l'Ulster permettrait aux coéquipiers d'Antoine Hastoy (42 points), meilleur marqueur de la compétition, de conforter leur place (1er, 9 pts). Même sans les internationaux Uini Atonio et Pierre Bourgarit, blessés.

Toulouse attendu de pied ferme

Vexé par la claque reçue par son équipe en décembre (45-19) au terme d'une orgie de jeu sous un beau soleil, l'entraîneur de Sale Alex Sanderson avait immédiatement donné rendez-vous aux Toulousains: "J'ai hâte de les affronter à nouveau à Manchester lors d'un après-midi froid et pluvieux".

Les quintuples champions d'Europe, bien partis dans la compétition avec deux succès en deux matches (2e, 9 pts), sont prévenus: après la fin de match tendue de l'aller, lors de laquelle Thomas Ramos avait été exclu à la suite d'un accrochage, ils seront attendus de pied ferme samedi en Angleterre, dans des conditions climatiques moins favorables.

"On sera en terrain hostile là-bas, mais je pense qu'on a les armes pour y répondre", affirme le demi de mêlée et capitaine de Toulouse Antoine Dupont. "Pour arriver aux objectifs qui sont les nôtres, on doit être capables de jouer de plusieurs manières". Les Sharks, deuxièmes du championnat d'Angleterre, retrouveront du mordant avec le centre international Manu Tuilagi, une "arme de destruction massive", selon l'entraîneur des Rouge et Noir Ugo Mola.

Le Racing 92 n'a plus le choix

Surclassé par les Irlandais du Leinster (42-10), dominé par les Anglais des Harlequins (14-10), le Racing 92 se retrouve le dos au mur avant la 3e journée de la Champions Cup, objectif proclamé des Ciel et Blanc. Les affaires semblent mal embarquées pour le club francilien, qui reste par ailleurs sur cinq matches sans victoire. Pour finir dans les seize équipes qui joueront la phase finale, les hommes de Laurent Travers doivent remporter leurs deux prochains matches, dont le premier, à domicile, face aux Harlequins. Avec le bonus. Mission impossible ?

Montpellier (9e, 5 pts), champion de France en titre, cherchera à prendre sa revanche au pays de Galles face aux Ospreys (7e, 5 pts), tandis que Lyon (10e, 2 pts) tentera de redresser la tête sur le terrain des Saracens (3e, 9 pts). Bordeaux-Bègles (9e, 2 pts) ira en Afrique du Sud chercher sa première victoire sur le terrain des Sharks avant que Castres, qui donne clairement la priorité au Top 14, ne reçoive Edimbourg dimanche.

Clermont sous respirateur