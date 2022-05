«On y a cru jusqu'au bout» : après la victoire de La Rochelle, les supporters euphoriques

REPORTAGE

Depuis samedi, le Stade rochelais est sur le toit de l'Europe. Ils sont venus à bout des Irlandais de Leinster, grands favoris, en finale de la Champions Cup au stade Vélodrome de Marseille. Score final : 21 à 24. C'est le premier titre européen de son histoire pour La Rochelle, et donc un bonheur immense pour tous ses supporters. Un bouleversement de dernière minute, des émotions fortes, c'était un match pour l'histoire. "C'est un incroyable retournement. On y a cru jusqu'au bout, on était debout pour La Rochelle", s'exclame un supporter rochelais, au micro d'Europe 1. "Cette victoire, elle est pour tout le monde !", assure un autre.

"C'est Marseille bébé"

Les Rochelais garnissent enfin leur armoire à trophées. Finie l'équipe des finales perdues, les Maritimes ont enfin eu le déclic. "Enfin un titre ! Après toutes ces années, ils ont été monstrueux. Il y a 60.000 personnes qui ont vu ça. Champions d'Europe !", retrace un supporter. "Enfin, ça fait plaisir ! Ça récompense le Top 14, ça récompense la France entière."

L'avenir s'annonce radieux, espère le demi de mêlée Arthur Retière. "À jamais les premiers, c'est Marseille bébé !", s'amuse-t-il. "J'espère que le meilleur est à venir. On arrive de loin et on finit ici, donc c'est magnifique. Il faut continuer", insiste-t-il. Les Rochelais n'ont pas fini leur saison, puisqu'ils sont en course pour disputer les phases finales du championnat de France et rêver, pourquoi pas, d'un incroyable doublé.