Rugby : surprenant cinquième de Top 14, jusqu'où peut aller l'Aviron Bayonnais ?

L'Aviron Bayonnais n'en finit plus de surprendre. Malmenés le week-end dernier lors de la 14e journée de Top 14, les joueurs de Bayonne sont parvenus à remonter 13 points de retard face à Toulon (23-18) et à donc s'offrir une septième victoire d'affilée à Jean-Dauger.

Des bons résultats qui permettent à l'Aviron Bayonnais de pointer à la cinquième place du Top 14 à la mi-saison pour le plus grand bonheur du manager du club Grégory Patat, invité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures) : "Il y a de la régularité dans les résultats notamment à domicile donc c'est très bien pour notre groupe et pour la confiance pour l'acquisition du maintien", a déclaré ce dernier.

"Un groupe fier"

Et pour Grégory Patat, cette place est méritée : "On est un groupe fier d'être là où on est et on a envie de prouver à tous les connaisseurs du rugby qu'on mérité notre place dans ce Top 14 ce qui créé une énergie supplémentaire au niveau du groupe."

Pour Jérôme Papin, "ils n'ont pas volé les résultats, c'est le fruit de l'expérience. C'est un club qui a fait des aller-retours entre la Pro D2 et le Top 14 et donc qui a nourri de ces aller-retours une expérience. Et l'expérience sert à ne pas reproduire les erreurs du passé." Une expérience qui permet donc aux Bayonnais d'éviter les erreurs du passé.

Mais les joueurs sont aussi portés par la ferveur de leurs supporters. "Il y a un environnement particulier quand on arrive à Jean Dauger. Certainement que ça porte les joueurs", a assuré Grégory Patat dans Europe 1 Sport. "Il y a une identité qui est en train de renaître, une identité bayonnaise", a confirmé Jérôme Papin.

Un recrutement expérimenté

L'Aviron Bayonnais peut aussi compter sur ses recrues estivales, pour certaines très expérimentées à l'instar de l'arrivée de Camille Lopez l'été dernier. "On a voulu faire venir des joueurs expérimentés", a expliqué Grégory Patat.

Un recrutement voulu par le président du club Philippe Tayeb dont le management est loué par le staff du club comme l'a expliqué Grégory Patat :"Il donne une confiance aveugle au staff. Il laisse travailler les personnes en place et chacun est dans son domaine de compétence et ça c'est important."

Bayonne, qui visait le maintien en début de saison, peut désormais viser plus haut, et pourquoi pas une place qualificative pour les play-off de fin de saison.