Rugby : après le Grand Chelem, direction la Coupe du monde pour les Bleus

La Coupe du monde de rugby aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. Un événement attendu par beaucoup et notamment par les Bleus. La nouvelle star du XV de France, Antoine Dupont, l'admet sans retenue, 2023, ils en parlent entre eux.

Même le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, leur a donné rendez-vous en finale. "C'est ce que je leur dis, quand vous vous levez tous les matins, il faut penser au 28 octobre 2023, il faut se dire 'je serai là le 28 octobre 2023', c'est ça qui habite le champion, qui doit les amener à aller de l'avant", avance-t-il.

Le rugby tricolore revient dans la course

Ces Bleus version Fabien Galthié ont battu la Nouvelle-Zélande cet automne. Ce week-end, ils ont remporté leur premier titre. Après des années de lose, de misère, le rugby tricolore revit. "Je pense qu'on a dépassé 75% de victoires, toutes compétitions confondues. On est n°2 mondial. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin avec une équipe qui est encore jeune, à 26 ans de moyenne d'âge et un peu plus de 20 sélections. Donc il n'y a aucune raison pour que l'équipe ne continue pas à progresser", juge-t-il.

Fabien Galthié a fait son calcul, il fêtait son 25e match à la tête des Bleus face aux Anglais samedi. Pour la finale de la Coupe du monde, ce sera son 46e match. "C'est clair dans nos têtes", explique-t-il.

Signe de l'engouement pour les Bleus, 80.000 billets pour les demi-finales, la petite finale et la finale de la Coupe du monde 2023 ont été mis en vente la semaine dernière et sont partis en moins de trois heures. La prochaine session de vente aura lieu au mois de septembre.