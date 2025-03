Rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le dernier match du Tournoi des Six Nations entre la France et l'Écosse ?

Ce samedi soir, la France affronte l’Écosse au Stade de France dans un match décisif pour remporter le Tournoi des Six Nations 2025. Après une victoire marquante contre l’Irlande, les Bleus, en position idéale, devront vaincre un XV du Chardon coriace, ambitieux et prêt à tout pour troubler leurs rêves de grandeur.

Le Stade de France va vibrer au rythme d'une rencontre décisive entre la France et l'Écosse. Un match qui pourrait bien couronner le XV de France en tant que lauréat du Tournoi des Six Nations 2025, ce samedi 15 mars. Après une impressionnante victoire à Dublin face à l'Irlande (42-27), les Bleus, désormais dans une position idéale, n'ont plus qu'à enchaîner. Mais pour y parvenir, il leur faudra venir à bout d'un XV du Chardon redoutable, qui a démontré tout au long du tournoi sa capacité à défier les grandes équipes.

Pour ce match crucial, Fabien Galthié a fait deux changements dans son XV de départ. Le centre Gaël Fickou, qui avait manqué le début du Tournoi après une fracture au pouce fin décembre, fait son grand retour à la place de Pierre-Louis Barassi, forfait en raison d’une commotion subie en Irlande.

L'autre changement concerne la mêlée. Maxime Lucu, impérial à Dublin en remplacement d’Antoine Dupont, victime d’une grave blessure au genou, prend à nouveau place comme demi de mêlée titulaire. Un choix logique au regard de ses performances récentes. Romain Ntamack et Thomas Ramos complètent l’arrière du XV de départ, avec une paire de centres, Fickou-Moefana, qui promet de tenir la route face à une défense écossaise bien en place.

Si la France peut décrocher le titre avec une victoire, l’enjeu est tout aussi élevé pour l'Écosse, actuellement quatrième au classement, après deux victoires contre l'Italie et le pays de Galles, mais aussi deux défaites face à l’Irlande et l’Angleterre. Le sélectionneur écossais Gregor Townsend a modifié son équipe pour ce dernier match du tournoi, en faisant entrer l’arrière Blair Kinghorn et le demi de mêlée Ben White, qui remplaceront respectivement Jonny Gray, sur le banc, et Jack Dempsey, blessé. Kinghorn, auteur d’un match magistral contre le pays de Galles, sera un atout précieux pour l’attaque écossaise, notamment avec ses deux essais et son jeu au pied intelligent.

Si les Bleus abordent cette rencontre avec l’ambition de décrocher leur premier titre dans le Tournoi des Six Nations depuis 2010, Fabien Galthié appelle à la prudence. “L’objectif suprême, c’est ce que nous voulons et ce que nous avons obtenu. Mais il faut rester vigilant. L’Écosse est une équipe qui sait gagner, quel que soit l’enjeu”, a rappelé le sélectionneur.

Galthié met en garde ses joueurs contre un excès de confiance

Loin de vouloir laisser place à la suffisance, Galthié met en garde ses joueurs contre un excès de confiance qui pourrait leur coûter cher. Un message qui résonne d’autant plus fort après la défaite historique des Bleus contre l’Écosse en 2021, où ils avaient échoué à remplir l'objectif de victoire avec bonus offensif.

En face, l’Écosse viendra à Paris avec un seul objectif : déranger les rêves de grandeur des Bleus. Finn Russell, l'ouvreur vedette et co-capitaine, et Darcy Graham, le redoutable ailier, seront à surveiller de près. Le groupe écossais est déterminé à terminer le Tournoi sur une note positive, mais pour cela, il devra battre une équipe de France solide et prête à tout pour décrocher le sacre.

Cette rencontre entre la France et l'Écosse se déroulera donc ce samedi 15 mars, au Stade de France. Le coup d'envoi sera donné à 21h15. Un match que les fans du XV de France pourront vivre en direct sur France 2.