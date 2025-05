Roland-Garros : toujours en quête d'un 25e Majeur, Novak Djokovic à l'assaut des jeunes loups

Après avoir décroché son 100e titre sur le circuit à Genève samedi dernier, Novak Djokovic débute ce mardi son Roland-Garros 2025, sur le court Philippe-Chatrier, opposé à l'Américain McDonald. Avec l'ambition de bousculer la jeune génération, et de décrocher un 25e titre du Grand Chelem, le quatrième à Paris.

Il est la dernière pièce encore en activité d'une génération dorée. À 38 ans, et après avoir rendu hommage à Rafael Nadal dimanche, Novak Djokovic a bien l’intention de barrer la route aux jeunes prodiges, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Le Serbe débute sa campagne parisienne ce mardi contre l'Américain McDonald, avec l'objectif d'un quatrième titre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un 100e titre à Genève

Malgré une saison en demi-teinte, le Serbe compte bien jouer les trouble-fête pour décrocher un 25e Grand Chelem, lui qui s'est offert le week-end dernier un 100ème titre ATP à Genève. "C'est sûr qu'après ce titre, je me sens plus en confiance, plus positif au niveau de mon jeu", a-t-il assuré lundi.

Le célèbre droitier a souffert cette année sur terre battue, se séparant même, il y a peu, de son entraîneur Andy Murray. Mais fort de son expérience, Djokovic connaît le chemin pour triompher à Paris. "Capable dans l'absolu, je pense, même si c'est de plus en plus compliqué aussi. D'autant plus avec ce qu'il montre depuis quelque temps, qui n'est pas au niveau de ce qu'il doit produire pour espérer gagner un Grand Chelem", analyse Amélie Mauresmo, directrice du tournoi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Roland-Garros, c’est le jardin de Rafael Nadal, mais c’est également le sien. C’est sur le court Philippe-Chatrier que l'ex-N°1 mondial avait décroché l’une de ses plus belles récompenses, la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024.