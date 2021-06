Roland-Garros : "On peut pardonner à Federer une attitude qu'on n'accepterait pas chez les autres"

EDITO

Chaque jour, la matinale d'Europe 1 revient sur l'un des événements sportifs qui fait l'actualité. Ce lundi, Virginie Phulpin revient sur le forfait de Roger Federer qui quitte Roland-Garros à la veille de son huitième de finale, au lendemain de sa victoire tardive contre Dominik Koepfer. Mais est-ce que c’est un manque de respect pour Roland-Garros ? Selon notre éditorialiste, il était sans doute préférable de le voir en forme à Wimbledon plutôt que de le voir se blesser durant la quinzaine.

Déception

"La première réaction, c’est la déception, bien sûr. On a toujours envie de voir un match de plus de Roger Federer. Donc s'il a disputé le dernier de sa carrière à Roland-Garros samedi soir dans l’atmosphère glaciale d’un central à huis-clos, évidemment qu’on a un pincement au cœur. Cela ne devrait pas se finir comme ça. Surtout qu'il a gagné ce match après une lutte épique de plus de 3 heures et demie. Si c'était pour jeter l’éponge après, à quoi bon ? Là encore, je comprends que ça fasse grincer quelques dents.

Roger Federer explique qu’à 40 ans, après des opérations aux deux genoux et une longue absence du circuit, il est heureux de s'être prouvé qu'il pouvait enchaîner trois matches victorieux, mais qu'il doit préserver son corps avant Wimbledon. Quand on est Français, c’est le genre de phrase qui agace. Roland-Garros n’est pas un petit tournoi d’entraînement pour préparer le grand chelem londonien, s’il vous plaît. Donc oui, soyons honnêtes, ce forfait n’illustre pas la classe absolue dont Roger Federer s’est fait l’incarnation pendant tant d’années.

Un choix qui manque de classe mais reste compréhensible

Si on se met à la place de Roger Federer, sa décision est on ne peut plus logique. Il n’était pas venu à Roland-Garros pour gagner le tournoi, on le savait d’avance. L’objectif ultime de sa probable dernière saison sur le circuit, c’est de briller à Wimbledon, son jardin, le temple qui l’a fait roi. Et s’il dédaignait le grand chelem français, il aurait très bien pu choisir de ne pas venir du tout, et se focaliser sur sa préparation sur herbe.

Mais il est venu, sans doute pour son dernier tour de piste sur terre battue. Et quand on a son palmarès, son aura, son ego de champion aussi, on peut comprendre qu'il préfère finir par une victoire arrachée de haute lutte que sur une défaite quasi inéluctable ce lundi avec un corps qui n’avance plus.

Voir Federer finir sa carrière sur une victoire à Wimbledon

Je vais dire quelque chose de très inégalitaire, mais j'assume. On peut pardonner à Roger Federer une attitude qu'on n'accepterait pas chez les autres. Justement parce que c’est Roger Federer, et qu'il a tant apporté au tennis qu'on peut accepter qu'il fasse des choix à l’aube de ses 40 ans. Même si ce sont des choix contestables. Ravalons notre orgueil de Français vexés par ce forfait. C’est dur, mais on peut essayer. Je préfère voir Federer finir sa carrière sur une victoire à Wimbledon plutôt que sur une blessure et un abandon en 8ème de finale de Roland-Garros."