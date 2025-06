24 Heures du Mans 2025 : la légende du tennis, Roger Federer, a donné le départ de la 93e édition

La course d'endurance la plus connue au monde est de retour. Roger Federer a donné le départ de la 93e édition des 24 Heures du Mans, sur le mythique circuit de la Sarthe, qui compte cette année 62 participants. En pole position, Cadillac espère remporter sa première victoire au Mans.

Roger Federer, la légende suisse du tennis, a donné le coup d'envoi des 24 Heures du Mans samedi à 16H00, sur le tracé de la Sarthe, lançant une 93e édition qui s'annonce très disputée entre les prétendants à la couronne. Cadillac, qui n'a encore jamais gagné au Mans, s'est élancée en première ligne avec deux de ces prototypes et l'envie d'écrire une nouvelle page d'histoire dans la plus prestigieuse des courses d'endurance.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ferrari s'avance en favorite logique après avoir remporté les deux dernières éditions

Elle devra pour cela contenir notamment Porsche, BMW et Alpine - mais surtout Ferrari et Toyota les cadors de la discipline vainqueurs à eux deux des sept dernières éditions. Ferrari s'avance en favorite logique après avoir remporté les deux dernières éditions sur le Circuit des 24 Heures et les trois premières courses du championnat du monde d'endurance (WEC), dont le point d'orgue est la course mancelle.

L'écurie au Cheval cabré, comme Toyota, s'est pourtant ratée en qualifications jeudi, ne plaçant ses deux voitures officielles qu'en septième et onzième positions. Les autres équipes, Peugeot et Aston Martin, sont a priori moins performantes et ne s'attendent pas à jouer les premiers rôles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au total, 62 voitures sont engagées ce week-end: outre les 21 prototypes de la catégorie reine des hypercars, 17 voitures dans la catégorie inférieure LMP2 et 24 en LMGT3 (pilotées par des amateurs et des professionnels) se sont élancés pour un double tour d'horloge sur le circuit de 13,626 km.