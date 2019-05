Roger Federer n'a pas tremblé pour sa première apparition à Roland-Garros depuis 2015. Le Suisse s'est tranquillement défait de l'Italien Lorenzo Sonego en trois manches (6-2, 6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie au premier tour, dimanche.

Au deuxième tour, Federer, ancien numéro 1 mondial aujourd'hui numéro 3, sera opposé à l'Allemand Oscar Otte, 145e joueur mondial et lucky loser. Il s'est qualifié en quatre sets face au Tunisien Malek Jaziri (6-3, 6-1, 4-6, 6-0).