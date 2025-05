Roland-Garros : première victoire pour Arthur Fils Porte d'Auteuil

N°1 français et tête de série n°14, Arthur Fils a franchi lundi le premier tour de Roland-Garros. Le Tricolore est venu à bout du Chilien Nicolas Jarry en quatre sets, pour s'offrir son tout premier succès Porte d'Auteuil. Il affrontera Jaume Munar au tour suivant.

Le numéro un français Arthur Fils, 14e joueur mondial, a décroché lundi son premier succès à Roland-Garros en s'imposant au premier tour face au Chilien Nicolas Jarry 6-3, 6-4, 6-7 (6/8), 6-3. Le Tricolore a mis fin à une série de deux éliminations d'entrée sur la terre battue parisienne : face à Alejandro Davidovich en 2023 et l'Italien Matteo Arnaldi l'année dernière.

Vers un huitième contre Sinner ?

Fils, qui a enchaîné cette année trois quarts de finale en Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo), est arrivé à Paris avec un jeu "plus solide" que les années précédentes et en a fait la démonstration sur le court Suzanne-Lenglen.

Lors des deux premiers sets, le Francilien a breaké rapidement son adversaire, conservant cet avantage jusqu'au terme de la manche. Mais dans le troisième set, il a laissé passé six occasions avant de s'incliner 8 à 6 dans le jeu décisif, devant l'ex-16e mondial. Face à un adversaire en manque de rythme cette saison et retombé au 149e rang mondial, Fils n'a pas reproduit cette erreur dans l'ultime manche, menant rapidement 3-0 pour s'assurer une fin de partie plus tranquille.

Il affrontera au deuxième tour l'Espagnol Jaume Munar (57e), sur la route d'un huitième de finale programmé avec Jannik Sinner.