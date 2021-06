Roland-Garros : Novak Djokovic élimine Rafael Nadal en demi-finales

C'est la sensation de ce Roland-Garros 2021. Le Serbe Novak Djokovic (N.1) s'est qualifié en finale de Roland-Garros en éliminant son rival espagnol Rafael Nadal (N.3), pourtant 13 fois vainqueur du tournoi, en quatre sets en demi-finales. Au terme d'un match de très grande qualité, le numéro un mondial a su garder son intensité au fil du match, quand dans le même temps, le numéro trois à l'ATP connaissait une baisse de régime. Novak Djokovic affrontera en finale le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (22 ans, N.5), tombeur un peu plus tôt dans la journée de l'Allemand Alexander Zverev (N.6) en cinq sets.

La sensation Novak Djokovic

Tremblement de terre à Roland-Garros : Rafael Nadal, 13 fois sacré sur la terre battue parisienne et en quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem, a été renversé par le N.1 mondial Novak Djokovic en demi-finales en quatre sets, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) 6-2, en plus de 4h vendredi. Malgré le couvre-feu de 23 heures, et alors que le quatrième set allait débuter, les autorités locales ont donné l'autorisation aux organisateurs de Roland-Garros de permettre au public d'assister à la fin du match.

Ce n'est que la troisième défaite de l'Espagnol en 108 matches à Roland-Garros. Djokovic, déjà vainqueur à Paris en 2016, affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas en finale dimanche et y visera un 19e titre en Grand Chelem, pour revenir à une longueur du record codétenu par Roger Federer et Nadal.

Stefanos Tsitsipas en finale pour la première fois

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial, s'est qualifié pour sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros en venant à bout de l'Allemand Alexander Zverev (6e) en cinq sets 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 en plus de trois heures et demie vendredi.

En se hissant en finale, Tsitsipas, joueur qui a gagné le plus de matches (39) depuis le début de la saison, celui aussi qui en a gagné le plus sur terre battue en 2021 (22), est finalement là où on l'attendait.