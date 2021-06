EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du vendredi 11 juin

Le dernier vendredi de Roland-Garros réserve toujours des affiches d'exception sur le court central. C'est encore le cas pour cette édition 2021 où les fans de tennis ne seront pas en reste. Les jeunes joueurs de la nouvelle génération, le Grec Stefanos Tsitsipas (N.5) et l'Allemand Alexander Zverev (N.6), se rencontreront à 15 heures pour tenter de jouer une première finale à Roland-Garros. De l'autre côté, le Serbe Novak Djokovic (N.1) retrouvera son rival espagnol Rafael Nadal (N.3) pour la revanche de la finale de l'édition précédente. Cette demi-finale prometteuse n'est pas prévue avant 17h30, et son horaire dépendra de la durée du match précédent entre Tsitsipas et Zverev.

Ce vendredi marque également le troisième jour de test du pass sanitaire dans les travées de Roland-Garros. Suivez avec nous cette nouvelle journée de tennis grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.