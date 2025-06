Roland-Garros : Loïs Boisson, la belle surprise tricolore, portée par le public du Chatrier

C’est la sensation de ce Roland Garros. Loïs Boisson, 361e mondiale, s’est qualifiée en quart de finale de son premier Grand Chelem. Cela faisait 8 ans que la France n’avait pas vu un représentant tricolore en quart de finale du Grand Chelem Parisien. Lundi, la Dijonnaise a battu la numéro 3 mondiale Jessica Pegula, devant un public en folie.

Juste après sa victoire, Loïs Boisson s’est tournée vers les tribunes. Son premier réflexe a été de remercier le public du court Philippe Chatrier : "Je ne sais vraiment pas quoi dire, déjà vraiment merci à vous de jouer sur ce court avec une telle ambiance. C'était incroyable, vraiment merci à vous".

Le soutien des supporters français ne lui a pas fait défaut. Point après point, ils ont poussé derrière la jeune Dijonnaise, jusqu’à s’en casser la voix. "J’ai plus de voix, j’ai gueulé pour Loïs Boisson", raconte un spectateur. "Exceptionnelle, une Française en quart de finale à Roland-Garros. La seule représentante du pays, elle fait honneur à toute la France, c’est magnifique".

“Ça nous a beaucoup émue”

Cette performance prend une autre dimension quand on connaît le parcours de la joueuse. Il y a un an, juste avant Roland-Garros, elle subissait une grave blessure au genou. Elle est restée éloignée des terrains pendant près d’un an. "Cette jeune femme qui revient de blessure, ça nous a beaucoup émus", confie Christine, dans les gradins. "Elle a donné tout ce qu’elle pouvait. Je pense qu’elle a la décontraction qu’il faut."

Dans les tribunes, certains venaient pour la première fois sur le court central, comme Pierre-Emmanuel. Conquis, il sera là pour le prochain match : "On sera là pour la soutenir, pour faire vivre ce drapeau français et pour espérer une demi-finale peut-être."

Loïs Boisson affrontera mercredi la Russe Mirra Andreeva, 6e joueuse mondiale.