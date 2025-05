Roland-Garros : les qualifications se poursuivent sous les yeux de Didier Retière, ancien rugbyman et nouveau DTN du tennis français

La semaine de qualification se poursuit à Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. Ce mercredi, la pluie s'est invitée Porte d'Auteuil. La plupart des matchs du deuxième tour des qualifications auront lieu ce jeudi. Dans les tribunes, vous croiserez peut-être le nouveau directeur technique national de la FFT, Didier Retière, un ancien rugbyman.

Dans les allées de Roland-Garros, son physique d'ancien première ligne ne passe pas inaperçu. Didier Retière, cheveux coupés en brosse, regard bleu clair et sourire bienveillant, traîne ce mois-ci son costume de DTN, directeur technique national du tennis tricolore, après avoir occupé ces fonctions à la fédération française de rugby.

"Roland-Garros est plus qu'un tournoi"

"J'avoue que si on m'avait posé la question il y a six mois, je ne suis pas certain que j'aurais pu dire que j'allais être DTN du tennis. En fait, le chemin s'est fait petit à petit, au fil des rencontres", explique-t-il. La Fédération française de tennis l'a recruté pour son expertise de haut niveau et ses qualités managériales.

Lui qui a aussi été entraîneur adjoint du XV de France, époque Marc Lièvremont, Didier Retière prend actuellement ses marques, regarde les qualifications et découvre Roland-Garros de l'intérieur : "J'ai révisé le bac en regardant Roland-Garros comme je crois tous les lycéens de France. Évidemment, Roland-Garros est plus qu'un tournoi. Ça rythme la vie de tous les Français depuis bientôt 100 ans".

Roland-Garros ou pas, Didier Retière a en tout cas prévu de regarder la télévision. Ce samedi, ce sera la finale de la Coupe d'Europe entre les Anglais de Northampton et Bordeaux-Bègles, club dans lequel joue son fils, Arthur.