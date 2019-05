Roland-Garros : Gilles Simon sorti par le 146ème mondial

Gilles Simon (33ème) n'ira pas plus loin à Roland-Garros, sèchement éliminé jeudi au 2ème tour en trois sets 6-1, 6-2, 6-4 par le 146ème joueur mondial, l'Italien Salvatore Caruso, issu des qualifications.

Le Niçois, face à un joueur a priori largement à sa portée, plutôt habitué aux tournois challengers qu'aux décors de Grand Chelem, a semblé totalement aphone, notamment dans les deux premiers sets. Incapable de hausser son niveau de jeu, il a subi la plus grande partie du match. Il a bien tenté de réagir dans le 3ème set où il a mené 3 jeux à 0. Mais il n'a pas réussi à conserver son break d'avance et s'est ensuite lui-même fait breaker à 4 jeux partout avant de s'écrouler.

Gilles Simon bataille depuis plusieurs semaines, gêné par des pépins physiques, et sa saison sur terre ressemble à un long chemin de croix, éliminé dès son entrée en lice à Barcelone, Madrid et Rome. Cette défaite n'en reste pas moins assez étonnante face à un joueur dont le seul fait d'arme cette saison est d'avoir battu le Belge David Goffin (29ème) sur dur lors d'un challenger à Phoenix. Salvatore Caruso rencontrera au 3ème tour le vainqueur du match entre le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Henri Laaksonen (104ème).