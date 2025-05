Radio officielle de Roland-Garros, Europe 1 met en place un dispositif spécial pour faire vivre aux auditeurs cet événement exceptionnel. Tous les jours à partir de 8h30, retrouvez le journal Roland-Garros sur notre antenne et à 19h40 le "service Pioline", animé par l'ancien joueur de tennis et consultant Cédric Pioline.

Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, est un événement sportif qui va rythmer l'actualité pendant 15 jours. Pour l'occasion, un dispositif spécial est mis en place sur Europe 1 pour faire vivre aux auditeurs cet événement exceptionnel, avec beaucoup de rendez-vous tout au long du tournoi.

Europe 1 vous donne rendez-vous à 8h30 et 19h40 tous les jours

Roland-Garros a commencé le lundi 19 mai avec les qualifications et rentrera dans le dur ce dimanche. Et tous les jours, à partir de 8h30, Europe 1 diffusera le journal de Roland-Garros pour faire le point sur les matchs de la veille et les rencontres à venir. Un suivi des résultats aura lieu dans les flash horaires tout au long de la journée.

Le soir, à partir de 19h40, retrouvez le "service Pioline" avec notre consultant Cédric Pioline, double finaliste en Grand Chelem dans les années 90. Il est l'actuel directeur du tournoi de Bercy.

Et puis le 8 juin prochain, Europe 1 diffusera en intégralité la finale dames. Axel May, Cyrille de la Morinerie, et toute l'équipe d'Europe 1 seront présents pour vous faire vivre ce grand moment.