Roland-Garros 2024 : les 15 infos à connaître avant de savourer les premiers échanges

C'est chaque année le rendez-vous ultime que les fans de tennis sur terre battue attendent patiemment. L'édition 2024 de Roland-Garros démarre ce lundi 20 mai, avec les traditionnelles qualifications pour les tableaux principaux, et doit se conclure le 9 juin avec la finale du simple messieurs. Europe 1, radio officielle du tournoi, vous détaille tout ce qu'il faut savoir quelques jours avant les premiers matches.

La dernière de Nadal ?

Pour cette nouvelle quinzaine, un seul nom est sur toutes les lèvres : celui de Rafael Nadal. Celui qui a triomphé à 14 reprises (!) porte d'Auteuil pourrait faire ses adieux aux Internationaux de France. À bientôt 38 ans (le 3 juin prochain), l'Espagnol dispute ce qui semble être sa dernière année sur le circuit professionnel ATP, et il a déjà dit au revoir à son tournoi de Madrid fin avril. Les organisateurs de Roland-Garros espèrent voir le Majorquin batailler sur les courts parisiens, et pourraient lui rendre un hommage en cas d'élimination.

Un toit sur le court Suzanne-Lenglen

Ça y est, le stade Roland-Garros dispose de deux courts avec un toit rétractable. Quatre ans après l'inauguration de celui sur le court central Philippe-Chatrier, le Suzanne-Lenglen, deuxième court en termes de capacité, est désormais lui aussi doté d'un toit. Son architecture rappelle la jupe plissée que portait la joueuse française dans les années 1930. Il doit être inauguré au premier jour du tableau principal, le 26 mai, mais pourrait être utilisé dès les qualifications en cas d'intempéries.

© Bertrand GUAY / AFP

Alizé Cornet tire sa révérence

Alizé Cornet, l'un des visages du tennis féminin français de ces dernières années, a annoncé en avril dernier qu'elle prendrait sa retraite à l'issue de ce Roland-Garros, à 34 ans. La Niçoise a disputé porte d'Auteuil deux huitièmes de finale, en 2015 et en 2017, et a notamment dans son tableau de chasse une victoire de prestige contre Serena Williams à Wimbledon, en 2014. Elle a également fait partie de l'équipe de France victorieuse de la Fed Cup, en 2019.

Caroline Garcia, Gaël Monfils... Les Français à suivre

Outre Alizé Cornet, les supporters français suivront de près les meilleures chances tricolores, à commencer, du côté du tableau féminin, par Caroline Garcia. La Lyonnaise, numéro 1 française (23e mondiale), va viser mieux qu'un 2e tour comme l'an dernier. Clara Burel (45e) et Océane Dodin (73e) avaient performé en Australie en début d'année (respectivement 3e tour et huitième de finale), et voudront réitérer ces performances.

Du côté des messieurs, les regards seront tournés vers Gaël Monfils (38e), qui trouve un nouveau souffle depuis plusieurs semaines, Richard Gasquet (113e) qui continue de batailler à bientôt 38 ans et Ugo Humbert, certes moins performant sur terre battue mais numéro 1 tricolore avec sa 15e place mondiale. Et aussi sur la relève, qui s'affirme de plus en plus à l'image d'Arthur Fils (34e), Luca Van Assche (97e) ou encore Arthur Cazaux (75e), brillant à Melbourne mais gêné par son état de forme physique depuis quelques semaines.

Swiatek, Djokovic, Sinner... Les favoris de l'édition 2024

Si, dans le tableau féminin, la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et lauréate des deux dernières éditions des Internationaux de France, fait figure de grande favorite, tout semble plus ouvert du côté du tableau masculin. Novak Djokovic (1er) va tenter de conserver son titre, malgré un début de saison délicat, et rivaliser avec la jeune garde composée de l'Espagnol Carlos Alcaraz et de l'Italien Jannik Sinner, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem en Australie en janvier dernier.

Apparition d'un nouveau tournoi

Les tableaux de simple sont les plus suivis chaque année, mais ils ne sont pas les seuls à compter à Roland-Garros. Effectivement, en parallèle se disputent plusieurs autres tournois, comme les doubles (messieurs, dames et mixtes), les compétitions juniors, et aussi des tournois handisports. À noter que pour la première fois, des épreuves juniors en tennis-fauteuil vont voir le jour. Au total, les organisateurs comptent 899 matches tenus, des qualifications aux finales.

Europe 1, radio officielle du tournoi

Pour ne rien rater de l'événement tennistique mondial, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, propose un dispositif spécial à ses auditeurs. Tout au long de la quinzaine, l’antenne de la célèbre station de radio vibrera au rythme de l’actualité de la porte d’Auteuil. Parmi les temps forts, Le journal de Roland-Garros sera diffusé chaque jour à 8h30, l’émission Service gagnant animée par Cédric Pioline sera proposée chaque soir, et des mises à jour régulières sur l’évolution des scores seront assurées tout au long de la journée.

Un tournoi retransmis sur plus de 170 chaînes de télévision dans le monde

Voici un nombre qui traduit l'ampleur de cet événement sportif : plus de 170 chaînes de télévision et de plateformes dans le monde vont retransmettre Roland-Garros "dans 220 territoires", indique le dossier de presse du tournoi. En France, les droits télévisés sont partagés entre le groupe France Télévisions et Amazon Prime Video.

Des changements d'horaires à la marge

Les habitués de Roland-Garros vont devoir jeter un coup d'œil à leur montre : certains horaires changent à partir de cette édition. D'abord, le dimanche 26 mai, jour de l'ouverture du tournoi principal, le premier match sur le court central sera lancé à midi, et non plus à 11 heures. Enfin, les demi-finales (6 et 7 mai) sont avancées de trente minutes, et démarreront à 14h30.

Une nouvelle session nocturne

Une 11e session nocturne va faire son apparition cette année le dimanche 26 mai. Et comme toutes les autres, elle se déroulera sur le court Philippe-Chatrier. Rappelons que les organisateurs privilégient les sessions de nuit pour y programmer les plus belles affiches.

Plus de spectateurs pour l'Opening Week

Les amateurs de la petite balle jaune sont chaque année de plus en plus nombreux à assister aux qualifications. Alors qu'ils étaient 50.000 à se rendre porte d'Auteuil en 2023, les organisateurs ont décidé d'augmenter la jauge à 75.000 pour la semaine de l'Opening Week (20 au 24 mai). Les chanceux bénéficiant d'un ticket pourront également se rendre sur le court central Philippe-Chatrier pour assister aux entraînements des meilleurs joueurs.

La somme que remporteront les vainqueurs

La dotation globale de l'édition 2024 est portée à près de 53,5 millions d'euros, soit 7,8% de plus que l'année précédente. Ainsi, les vainqueurs des tableaux de simple féminin et masculin toucheront chacun 2,4 millions d'euros. Il est à souligner que le "prize money" attribué aux qualifications, ainsi qu'aux trois premiers tours du tableau principal, est largement augmenté. Par exemple, un joueur s'inclinant au troisième tour des qualifs recevra un chèque de 41.000 euros, contre 34.000 euros l'an dernier.

Une affiche 2024 réalisée avec l'intelligence artificielle

Comme il est de tradition, une affiche a été réalisée pour représenter les Internationaux de France millésime 2024. L'artiste Paul Rousteau, qui a eu la tâche de la confectionner, s'est appuyé sur une technologie contemporaine, celle de l'intelligence artificielle, pour représenter un court de tennis sur la Seine. Un clin d'œil à la prochaine cérémonie d'ouverture des JO, qui se tiendra sur le fleuve de la capitale.

© Bertrand GUAY / AFP

Une billetterie 100% en ligne

Roland-Garros bannit les tickets papiers. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les spectateurs devront présenter leurs billets depuis l'application mobile de Roland-Garros pour pénétrer à l'intérieur du stade.

© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Novak Djokovic vérifie une marque avec un arbitre pendant Roland-Garros 2023.

La dernière année des juges de ligne

Celles et ceux qui apprécient la présence des juges de ligne au bord du court devront bien savourer l'édition 2024. À partir de la saison prochaine, l'arbitrage automatique sera généralisé à l'ensemble des tournois des circuits professionnels (ATP et WTA), comprenant donc également les épreuves du Grand Chelem. C'est donc la dernière année que les arbitres descendront de leur chaise pour indiquer si une marque est bonne ou faute, l'objet de nombreuses contestations avec les joueurs qui faisait la singularité du tennis sur terre battue.