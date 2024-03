Roland-Garros 2024, la promesse d'une année exceptionnelle

Europe 1, radio officielle de Roland-Garros ! Nous sommes fiers, avec la Fédération Française de Tennis, de vous annoncer qu'Europe 1, partenaire historique de Roland-Garros, s’engage à nouveau en tant que radio officielle du Grand Chelem parisien pour les trois prochaines éditions du tournoi, de 2024 à 2026. Les internationaux de France qui démarrent dans tout juste deux mois. Une édition 2024 qui s’annonce particulièrement excitante.

Le retour de Nadal

Avec le crépuscule d'un géant, Rafael Nadal. 14 titres Porte d’Auteuil, absent l’an dernier, l'Espagnol rêve de reconquérir une dernière fois sa couronne. "Il l'a mérité amplement. Il a décidé du moment où il a envie de sortir. Un dernier galop avec un Roland Garros et puis les Jeux Olympiques à Paris, à Roland Garros, sur son court fétiche", lance Cédric Pioline, consultant tennis d'Europe 1.

Participer aux JO, "quelque chose d'unique"

Mais la concurrence s'annonce féroce avec d'abord Novak Djokovic, l'autre géant en quête d’un 25ᵉ titre du Grand Chelem. Nadal sera aussi face à l'Italien Sinner titré à l’Open d’Australie, et la relève Alcaraz. Côté français, l’objectif sera d’atteindre la deuxième semaine avec les Jeux olympiques dans un coin de la tête.

"Une fois que le tournoi sera achevé, c'est là où on fera les comptes et on verra quels sont les joueurs français qualifiés pour les Jeux olympiques. Avoir cette opportunité, défendre les couleurs de son pays et de participer aux Jeux Olympiques à Paris, c'est quelque chose qui est unique", a-t-il poursuivi. Il y aura quatre sésames chez les hommes et chez les femmes pour participer à ces Jeux porte d'Auteuil. Une seule condition : faire partie des 60 meilleurs mondiaux.