EXCLUSIF - Europe 1 et Roland-Garros renouvellent leur partenariat jusqu'en 2026

Europe 1, partenaire historique de Roland-Garros, s’engage à nouveau en tant que radio officielle du Grand Chelem parisien pour les trois prochaines éditions du tournoi, de 2024 à 2026. Ce renouvellement témoigne de l’engagement commun et continu d’Europe 1 et de la FFT à soutenir et promouvoir Roland-Garros, un événement emblématique du sport mondial.

Un dispositif exceptionnel

Europe 1 offrira une couverture étendue de l’édition 2024 de Roland-Garros, qui se tiendra du 20 mai au 9 juin prochain, grâce à un dispositif exceptionnel. Tout au long de la quinzaine, l’antenne de la célèbre station de radio vibrera au rythme de l’actualité de la Porte d’Auteuil. Parmi les temps forts, "Le journal de Roland-Garros" sera diffusé chaque jour à 8h30, l’émission "Service gagnant" animée par Cédric Pioline sera proposée chaque soir, et des mises à jour régulières sur l’évolution des scores seront assurées tout au long de la journée.

Dans le cadre de cette collaboration, Europe 1 Matin, la matinale de la station présentée par Dimitri Pavlenko, prendra exceptionnellement ses quartiers sur le court Philippe-Chatrier le lundi 27 mai. Europe 1 fera également gagner à ses auditeurs des places pour assister à des matchs de qualification lors de l’Opening Week ainsi qu’aux finales des simples dames et messieurs.

Sur les réseaux sociaux, Europe 1 partagera avec les fans de tennis des contenus immersifs sur YouTube, Meta, Instagram, TikTok, Snapchat et Dailymotion tout au long de l’événement. La série "L’émotion dans vos oreilles" proposera un condensé des moments forts de la journée commentés par les journalistes en cabine. Par ailleurs, europe1.fr dédiera une page spéciale à Roland-Garros, mettant en avant les résultats des matchs, une section "live en direct" ainsi que des portraits de jeunes talents français.