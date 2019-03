Retour de Florent Manaudou : "de belles médailles en perspective", selon Camille Lacourt

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Pour Camille Lacourt, sa réussite ne fait pas l'ombre d'un doute. Lundi, au micro d'Anne Roumanoff, sur Europe 1, l'ancien champion de natation a commenté le retour de Florent Manaudou en compétition. La semaine dernière, le champion olympique du 50 m nage libre aux Jeux de Londres en 2012 a annoncé qu'il retrouvait les bassins, après trois années consacrées à ses autres passions, le handball et le cinéma.

"Je suis sûr que ça va être un retour gagnant"

"Je pense que ça va être de belles émotions pour la France et de belles médailles en perspective", estime Camille Lacourt dont l'autobiographie Cinquante nuances de bleu vient de sortir en librairie. Florent Manaudou "a arrêté pendant deux ans et demi, presque trois ans, mais il a fait du sport. C'est un talent hors norme et je suis sûr que dans trois mois, il sera dans les cinq meilleurs mondiaux", a-t-il réagi. "Je suis sûr que ça va être un retour gagnant, il a pris de la maturité, de l'expérience, il sait pourquoi il revient. C'est pour des bonnes raisons et ça va faire mal", assure le quintuple champion du monde et d'Europe de natation.

Un retour dans les bassins ? "Je n'en ai pas envie"

En revanche, l'ancien nageur de 33 ans, qui a pris sa retraite en 2017, assure pour sa part qu'il n'envisage pas du tout de replonger dans le grand bain de la compétition. "Physiquement, ça serait compliqué mais possible", a-t-il expliqué. Mais "surtout, je n'en ai pas envie". "Pour le moment, je fais du coaching. Je fais le parallèle entre le haut niveau et le monde de l'entreprise. Ça me plaît et j'ai envie de continuer."