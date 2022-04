Rendez-vous sur Europe 1 pour une soirée spéciale Ligue Europa Conférence

Les auditeurs d’Europe 1 pourront suivre le match Feyenoord Rotterdam / OM jeudi 28 avril, en compagnie de Lionel Rosso et des experts qui les entourent. En direct du De Kuip à Rotterdam, l’Olympique de Marseille se mesurera au Feyenoord Rotterdam pour la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, à l’occasion d’un match crucial pour les marseillais.

Avant-match et debrief de 20h à 23h sur Europe 1 :

Dès 21h, coup d’envoi du match Feyenoord Rotterdam / OM en direct du De Kuip, avec les commentaires de Cyrille de la Morinerie et de Cédric Chasseur. Lionel Rosso sera accompagné de l’ancien footballeur Marc Libbra, des journalistes Sasha Beckermann et Nabil Djellit ainsi que du consultant Guy Roux. Ensemble, ils débattront et analyseront la rencontre à la mi-temps et dès le coup de sifflet final.

Un match évènement à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.