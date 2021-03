Regarder le sport sans payer : la guerre au streaming illégal est déclarée

C'est une pratique devenue courante chez les fans de sport. Beaucoup ne regardent plus les matchs à la télévision mais sur un ordinateur ou un téléphone grâce à des sites de diffusion illégaux. Face à la multiplication des offres payantes pour suivre les différents événements sportifs, les spectateurs se sont tournés vers le streaming. Le phénomène a augmenté de 70% entre 2019 et 2020.

"J'aime beaucoup le foot et je regarde tous les championnats. Je ne peux pas me permettre de ne pas regarder les matchs", affirme Hugo au micro d'Europe 1. Ce fan de sport n'a pas du tout l'intention de s'abonner aux chaînes payantes. En trois clics, il a tous les matchs à sa disposition. "Je vais d'abord sur un site Internet qui répertorie tous les matchs. Ça va plutôt vite et la qualité est présente sans avoir à payer 50 euros." D'autres utilisent IPTV, un boîtier accessible sur Internet qui permet de regarder tous les matchs pour moins de 100 euros par an.

Stopper les diffusions illégales

Le streaming illégal coûte entre 100 et 500 millions d'euros chaque année aux diffuseurs français. Une proposition de loi doit permettre aux chaînes sportives de saisir la justice pour stopper une diffusion rapidement. "Cette loi est destinée à être capable d'agir en temps réel sur le streaming illégal des contenus sportifs", explique Arnaud Simon, spécialiste des droits sportifs. "Si vous intervenez deux-trois mois après, c'est évidemment bien trop tard, puisque le sport est un mode de consommation en direct."

S'il est adopté, les diffuseurs espèrent que ce dispositif, qui a fait ses preuves, notamment en Angleterre, leur permettra d'éviter de perdre d'autres abonnés.