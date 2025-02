Real Madrid-Manchester City : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de la Ligue des champions ?

Une semaine après un match renversant, remporté par les coéquipiers de Kylian Mbappé, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce mercredi soir pour le barrage retour de la Ligue des champions. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce choc des barrages de la C1 ? Europe 1 fait le point.

Tous les fans du ballon rond attendent le second volet d'une opposition qui a tout d'une finale. En parallèle du match franco-français opposant le PSG à Brest, le Real Madrid et Manchester City disputent également leur barrage retour de Ligue des champions, une semaine après un match totalement fou. À l'Emirates Stadium de Manchester, les Madrilènes l'avaient emporté au bout du suspense 3 buts à 2, notamment grâce à un but plein de réussite de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Real invaincu en phase éliminatoire à domicile depuis 2022

La tâche s'annonce ardue pour les Citizens, en délicatesse en championnat et en Coupe d'Europe. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti ne s'est plus incliné sur sa pelouse, en phase éliminatoire, depuis trois ans et une défaite (3-2) sans conséquence contre Chelsea en 2022. Les Merengues étaient allés au bout de la compétition, en soulevant le prestigieux trophée au Stade de France.

À lire aussi Ligue des champions : le PSG domine Brest (0-3) et prend une option sur la qualification

Malgré tout, le Real Madrid aussi connait une saison européenne en dents de scie, ce qui explique que ces deux derniers vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles s'affrontent dès les barrages de la C1. Ce mercredi soir, le Real sera toujours privé en défense de Dani Carvajal et Eder Militao, mais devrait pouvoir compter sur le retour d'Antonio Rüdiger.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur l'antenne principale de Canal+

Pour ne pas rater l'épilogue du choc des barrages retour de la Ligue des champions, il faudra avoir un abonnement à Canal+. Le groupe dispose effectivement de l'intégralité des droits de la C1 cette saison. La rencontre sera même proposée sur l'antenne principale du groupe, ainsi qu'en simultané sur Canal+ Live 1, avec un coup d'envoi prévu à 21 heures.

Real Madrid-Manchester City, barrage retour de Ligue des champions : Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffuseurs : Canal+ et Canal+ Live 1

Avant le début de la partie, l'émission Canal Champions Club autour d'Hervé Mathoux permettra aux téléspectateurs de connaître les dernières actualités. Un débrief à chaud sera ensuite assuré avec les invités de l'émission jusqu'à 23h50.