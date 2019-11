Raymond Poulidor raconte comment il est devenu "Poupou"

Si Raymond Poulidor restera à jamais "l’éternel second" dans l’esprit des Français, il est aussi "Poupou", figure populaire par excellence. Il y a quelques années, Raymond Poulidor, qui est mort ce mercredi à l'âge de 83 ans, s'était confié au micro d'Europe 1 sur son énorme popularité auprès des Français. "Je n’ai jamais été un homme ambitieux, c’est peut-être dû à mes origines de la campagne", a-t-il modestement commencé.

L’histoire et la légende de Raymond Poulidor seront liées à jamais à ses nombreux "manqués" sur le Tour de France. Ses principaux faits d’armes resteront ses trois deuxièmes places en 1964, 1965 et 1976. A notre micro, il confessait, ironique : "Je n’ai pas fais exprès de ne pas gagner ou de ne pas revêtir le maillot jaune. Mais si j’avais gagné deux ou trois Tour de France, je ne serais certainement pas là aujourd’hui".

C'est un fait : la popularité de "Poupou" s'est construite dans la défaite. Ce qui n'a jamais fait perdre son sens de l'humour à celui qui est né en 1936 dans la Creuse et que rien ne prédestinait vraiment à une telle carrière cycliste. Il s'en amusait, même : "Les enfants viennent me voir, 'c’est toi ‘Poupou’ ? Mon papy m’a dit que c’était toi qui faisait toujours deuxième'. L’autre jour, j’ai eu la visite d’un gars qui fait toujours de la pétanque, il termine toujours deuxième, on l’a baptisé le 'poupou' de la pétanque. Quand Mitterrand a été battu au second tour à la présidence de la République, on a dit c’est le ‘poupou’ de la politique."