Raphaël Varane sur Benzema et l'équipe de France : "La situation n'a pas évolué"

INTERVIEW

Statu quo. Invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 à deux jours du coup d'envoi des éliminatoires pour le Mondial-2022, Raphaël Varane ne se fait pas très loquace sur la nouvelle non-sélection de Karim Benzema avec les Bleus. "Je ne vais pas faire de langue de bois, je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet, je ne veux pas en dire plus", commente sobrement le défenseur du Real Madrid qui évolue en club sous les mêmes couleurs que "KB9".

"Ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat"

"C'est vrai que je côtoie toutes les personnes concernées par cette question, mais mon positionnement est simple : je me tiens à l'écart, ce n'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat, ce n'est pas mon rôle. Je m'entends bien avec mes coaches et mes coéquipiers, c'est le plus important", ajoute le membre du duo clé de la défense du Real, avec Sergio Ramos. "Je pense que tout a été dit maintenant, la situation n'a pas évolué."

Pourtant, la non-sélection de Karim Benzema intrigue toujours. Alors que le numéro 9 semble être dans une forme olympique. "C'est un bosseur et il continue de progresser", acquiesce Raphaël Varane. "Il est bien physiquement, il joue son meilleur football. C'est un joueur qui est performant et élégant sur le terrain, c'est un plaisir de le voir jouer." Auteur d'un doublé et d'une passe décisive samedi contre le Celta Vigo (3-1), Karim Benzema, 33 ans, est même devenu le deuxième meilleur buteur français de l'histoire avec 365 réalisations en carrière.

Mais malgré cet exploit, Karim Benzema ne portera pas les couleurs de la France sur un terrain. Une situation que ne comprend pas Zinédine Zidane. En conférence de presse d'après-match contre le Celta Vigo samedi, le mythique numéro 10 s'est emporté. "Karim est un p... de joueur. Quand tu aimes le football, tu aimes Karim. C'est obligé", a-t-il déclaré selon les propos rapporté par L'Equipe. Et d'ajouter : "Je ne comprends pas cela, et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mais bon, pour l'entraîneur du Real que je suis, c'est bon qu'il reste avec nous durant les deux prochaines semaines."

Zidane successeur de Deschamps ?

Quant à savoir si Zidane pourrait succéder à Didier Deschamps, à l'issue de son contrat de sélectionneur après le Mondial-2022, Raphaël Varane estime que "c'est une possibilité". "Pour tout coach français, l'équipe de France est un objectif. C'est vrai qu'il postule naturellement à ce poste, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Notre coach fait du bon travail et il faut se focaliser sur nos objectifs à court terme : la qualification pour le Mondial, et puis l'Euro."

Interrogé sur le même sujet, Didier Deschamps, lui, voit bien en tout cas son ancien coéquipier lui succéder : "Sa réussite, en tant qu’entraineur, lui a donné beaucoup de crédibilité. La légitimité, il l’avait, mais la crédibilité, il est allé la chercher avec son club. Donc c’est probable qu’à un moment où un autre ça puisse arriver", a-t-il ainsi lâché au micro de Téléfoot dimanche matin.