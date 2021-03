EXCLUSIF - Raphaël Varane : "Le PSG a les armes pour aller au bout en Ligue des champions"

INTERVIEW

Est-ce l'année du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ? Défié comme rarement en Ligue 1, avec un choc au sommet contre Lyon, dimanche soir (21 heures), le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de la compétition européenne, début avril. Une revanche à gagner face aux Bavarois pour se rapprocher d'un titre tant attendu depuis l'arrivée des fonds qataris au club, il y a dix ans. Pour Raphaël Varane, défenseur du Real Madrid et invité exceptionnel d'Europe 1, le Paris Saint-Germain peut en tout cas s'imposer cette année dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

"Paris a les qualités dans son effectif pour aller loin dans cette compétition, ils l'ont déjà prouvé. Ça fait partie des équipes candidates au titre", affirme le quadruple vainqueur de la compétition (2014, 2016, 2017, 2018), avant le rassemblement de l'équipe de France. "Ils ont engrangé de l'expérience sur les dernières années", avec notamment une finale perdue face au Bayern Munich, l'année dernière (0-1). "Il ne leur manque pas grand-chose, ils ont les armes pour aller jusqu'au bout."

Un parcours "jamais facile"

Pour autant, l'international tricolore tient à tempérer les ardeurs parisiennes, grisées par un beau parcours l'année dernière et une nette qualification contre le Barça de Lionel Messi en huitièmes de finale. "À partir des huitièmes de finale, on sait qu'on va affronter les meilleures équipes d'Europe. En 2018, on avait affronté, des huitièmes de finale jusqu'en finale, les champions de chaque pays. Ce n'est jamais facile."

" Kylian Mbappé fait partie des très grands joueurs "

Dans son objectif suprême de remporter la coupe aux grandes oreilles, le Paris Saint-Germain peut évidemment compter sur sa pépite française, Kylian Mbappé. "Kylian fait partie des très grands joueurs", salue Raphaël Varane au micro d'Europe 1. "Il est encore jeune, mais il a déjà énormément progressé et il continue d'évoluer. Il devient de plus en plus complet et ça reste un buteur."

Un tandem Varane-Mbappé au Real Madrid ?

Le duel à distance du jeune Français avec le "cyborg" Erling Braut Haaland, buteur frénétique et puissant du Borussia Dortmund, va-t-il supplanter celui, immense, que se livrent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis quinze ans ? "C'est toujours compliqué, les comparaisons", évacue le défenseur. "Je pense que Messi et Cristiano, c'est hors normes. Et il ont une place bien particulière dans l'histoire du foot. Mais je pense que Kylian a les qualités pour marquer aussi sa génération et le football en général."

Une empreinte que "Kyky" pourrait laisser à Paris… ou à Madrid, où son nom circule à intervalles réguliers, entre rumeurs et fantasmes. Les deux coéquipiers pourraient "bien sûr" se retrouver sous le maillot merengue et relever de nouveaux défis ensemble, appuie Raphaël Varane : "Moi, j'aspire à jouer avec les meilleurs joueurs et Kylian fait partie des meilleurs joueurs d'Europe."