Quinté à Vincennes : découvrez les pronostics du spécialiste hippique Thierry Léger

C'est en nocturne à Vincennes que va se courir ce vendredi le quinté, une course au trot attelé réservée exclusivement aux chevaux âgés de 6 ans. Parmi les 16 partants, Thierry Léger, spécialiste hippique d'Europe 1 et directeur du journal Le Veinard, n'a pas hésité "un seul instant" à placer en tête de son pronostic le numéro 9 Give Me. Ce dernier reste sur deux faciles victoires, dont la dernière obtenue justement sur le même parcours que celui qu'il empruntera vendredi soir. Thierry Léger ne voit aucune raison qu'il ne puisse pas doubler la mise.

Une dernière bonne performance pour le numéro 8

Le spécialiste hippique lui opposera le numéro 8, Gibus, deuxième de son favori le 4 novembre dernier à Vincennes et qui, sur la foi de cette bonne performance, peut être considéré comme une certitude à l'arrivée. Ensuite, le directeur du quotidien Le Veinard évoque le 14, Gino Viva, d'une régularité de métronome depuis de nombreux mois, n'ayant jamais terminé plus loin que sixième lors de ses 12 dernières tentatives, puis le numéro 15, Gamin des Perdrix, un trotteur fiable, idéalement engagé dans ce quinté.

Pour finir, Thierry Léger énumère les numéros 5, Genlou Blond, 2, Gipsy Ajité, 11, Festival d'Orient et 7, Gassman d'Essa qui viennent compléter sa sélection. Le pronostic du spécialiste hippique pour le quinté de ce vendredi soir est donc 9, 8, 14, 15, 5, 2, 11 et 7.