Qui est Prithika Pavade, la plus jeune participante française aux prochains JO ?

Encore inconnue du grand public, elle pourrait se faire un nom bientôt. Âgée de seulement 16 ans, Prithika Pavade, joueuse de tennis de table, a décroché samedi son billet pour les prochains Jeux Olympiques prévus cet été et sera la plus jeune membre de la délégation française. Surdouée, l'adolescente a tout gagné chez les jeunes et affiche sans trembler ses solides ambitions. De quoi rappeler un autre prodige du sport français, le parisien Kylian Mbappé.

Comme le champion du monde, Prithika Pavade vient de Seine-Saint-Denis et passe sa vie à être en avance sur tous les temps de passage. Le but de Prithika Pavade est d’être championne olympique, ce qu'elle a déjà dit en toute tranquillité. Pourquoi le cacher ? La jeune championne a toujours été au-dessus de la mêlée. Quand elle était benjamine, elle gagnait le titre national en minimes. Quand elle était minimes, elle gagnait en cadettes, et ainsi de suite, jusqu’à son titre de championne d’Europe des moins de 21 ans qu’elle a décroché l’an dernier, à seulement 15 ans.

Une vraie force de caractère

Son club de Saint-Denis a créé il y a quelques années un dispositif Génération 2024 dont elle faisait partie avec l’objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024, prévus à Paris. Une compétition à la maison, à l’aune de ses 20 ans, cela ressemblait à un conte de fée. Mais Prithika Pavade aime bien écrire les jolies histoires elle-même et l'a fait en prenant de l'avance. Même le président de son club de Saint-Denis a été bluffé en la voyant se qualifier avec un calme olympien pour les JO de Tokyo.

Finalement, pour Prithika Pavade, le report d'un an des JO a été une aubaine. En 2020, c’était trop tôt, et Prithika Pavade a mis à profit cette année supplémentaire pour grandir encore. Mais il lui a fallu une sacrée force de caractère. D’abord parce que son entraîneur de toujours a disparu brutalement à l’automne. Un événement très dur à vivre pour la jeune fille mais c’est comme si ce drame lui avait donné un supplément d’âme.

D'excellente notes à l'école

Ensuite, la pongiste est aussi lycéenne. Et ce matin, comme les autres lycéens, elle a retrouvé le chemin de l’école virtuelle. Mais Prithika Pavade a l’habitude des cours en distanciel, car elle passe plusieurs mois par an en compétition et jongle avec les cours entre deux matches. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir 18 de moyenne.

Oui, la jeune pongiste est surdouée dans tous les domaines mais garde la tête sur les épaules. Peut-être parce que son club de Saint-Denis est à la fois pour les joueurs professionnels et pour le sport loisir et scolaire. Donc Prithika Pavade ne vit pas dans une bulle mais au milieu des sportifs de tout poil. Bien entourée, elle a tout pour atteindre le toit du monde, comme Kylian Mbappé.