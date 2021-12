Quel est l'état du sport professionnel français face au Covid ?

Lors d'un point face à la presse, Jean Castex et Olivier Véran ont pris des mesures pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19. En ce qui concerne le monde de la Culture et du Sport, les grands rassemblements sont désormais limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur. Les concerts debout seront, quant à eux, interdits, ce qui a fait grincer des dents de nombreux artistes.

Les reports se multiplient

Des jauges qui n'empêcheront toutefois pas les matches de se dérouler. A conditions qu'ils aient lieu. En effet, les reports se multiplient et cela à cause des cas de plus en plus nombreux au sein des équipes. Pour le moment, il n'y a que la Ligue 1 qui est parvenue à éviter les reports. Mais souvenez vous, tout de même, juste avant la trêve, Bordeaux, le PSG, Rennes, Reims et Angers avaient annoncé des cas positifs dans leurs rangs.

En rugby, le Top 14 a vu son Boxing Day être amputé de quatre matches sur les sept programmés dimanche et lundi. C'est la même chose en basket. Pas de match hier soir, par exemple, entre Boulogne-Levallois et Le Portel.

Huit cas positifs sur vingt en équipe de France de handball

Le Covid s'invite partout, y compris au sein de l'équipe de France masculine de handball, qui tente de préparer tant bien que mal l'Euro mi janvier. Sur les 20 appelés, 8 sont positifs, plus un membre du staff, ce qui complique la vie du sélectionneur Guillaume Gille. "La problématique est avant tout sanitaire. Elle est sportive parce qu'on n'arrive pas à s'entraîner dans les conditions optimales. Mais c'est le lot des aventures avec le Covid. On est en train de s'adapter, de trouver des protocoles qui nous permettent de continuer à avancer et de préparer au mieux cette compétition", a-t-il déclaré.

On verra quel impact cela aura sur les performances des Bleus en Hongrie. En tout cas, sans l'application d'un protocole strict à l'arrivée des joueurs, cela aurait pu être pire. "On a évité une petite catastrophe", a d'ailleurs concédé le médecin de l'équipe de France.