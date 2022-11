Que faut-il attendre de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar ?

Qui sera ou ne sera pas dans la liste de Didier Deschamps pour aller au Qatar ? Le suspense prendra fin mercredi soir, à 20 heures, en direct dans le journal télévisé de TF1. Beaucoup d'incertitudes planent sur cette liste en raison des blessés de dernière minute.

"Sa marge de manœuvre est réduite. Il a beaucoup moins de choix qu'il souhaiterais en avoir", a confirmé Patrick Julliard dans Europe 1 Sport.

De nombreuses blessures

Certains cadres des Bleus ont déjà renoncé à cette Coupe du monde. C'est notamment le cas de Paul Pogba et de N'golo Kanté, tous deux blessés. Pour Patrick Julliard, avec ces deux absences "nous avons perdu la colonne vertébrale" des Bleus.

Mais ce sera aussi l'occasion de renouveler l'équipe de France et de redéfinir les lignes qui traceront son avenir à l'instar de Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, qui est le joueur qui a été le plus utilisé par Didier Deschamps cette année.

De 23 à 26 joueurs

Comme toutes les équipes qualifiées pour le Mondial, Didier Deschamps a la possibilité de convoquer un groupe entre 23 et 26 joueurs. Le Français ne cache pas sa préférence pour 23, comme lors des derniers rassemblements. Au risque de limiter ses options de remplacement en cas de blessures.

Un choix qui saurait satisfaire Claire Arnoux, elle qui souhaite "une liste fixe et pas une liste élargie à 26." "On est à une dizaine de jours du début du Mondial, on a envie de savoir qui va y aller. J'ai très envie que Didier tranche", a déclaré la journaliste dans Europe 1 Sport.

Des surprises ?

L'autre interrogation qui sème le doute est la présence ou non de surprise(s) de dernière minute. Patrick Julliard est catégorique, il "ne pense pas qu'il y aura des surprises comme Pascal Chimbounda en 2006".

Une dernière incertitude plane sur la présence ou non de Mike Maignan. Celui qui était pressenti pour être le gardien remplaçant est blessé et se retrouve coincé à Milan. Didider Deschamps prendra-t-il le risque de le faire venir sans certitudes de pouvoir l'utiliser ? Ou optera-t-il pour une autre option, comme le retour de Steve Mandanda. Réponse mercredi soir, à partir de 20 heures, dans Europe 1 Sport.