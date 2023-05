Quand l'UEFA s'associe à l'Agence spatiale européenne pour mieux gérer les foules

L'UEFA s'est associée lundi à l'Agence spatiale européenne (ESA), un partenariat inédit, pour améliorer la gestion des foules de supporters, suivre l'effet de la présence des terrains de foot sur la vie locale et améliorer l'impact environnemental du football. Conclu jusqu'au 31 décembre 2025, cet accord doit permettre d'introduire "l'innovation spatiale dans les compétitions de football professionnelles", expliquent les deux institutions, réunies lundi lors d'une conférence à Lausanne, dans leurs communiqués respectifs.

"Identifier les goulets d'étranglement"

Un an après le fiasco de la finale de Ligue des champions au Stade de France, l'usage de données satellites peut notamment permettre de "surveiller les foules depuis l'espace" et d'"identifier les goulets d'étranglement aux abords des stades", développe l'ESA. L'UEFA pourra ainsi "accéder à l'historique" de ces données concernant des sites spécifiques, et les satellites de télécommunication pourront "soutenir les réseaux de communication terrestres surchargés lorsque les foules se rassemblent pour suivre les matches".

La technologie spatiale peut aussi aider l'UEFA à "identifier les bénéfices qu'un stade de football apporte aux communautés locales", en combinant les images satellites avec des données socio-économiques, météorologiques et sanitaires pour les tenir à disposition des 55 fédérations européennes. Enfin, les deux institutions promettent d'explorer "le potentiel de ces technologies pour améliorer les solutions sociales et environnementales" dans le foot européen, un sujet crucial alors que l'impact économique comme écologique du sport de haut niveau suscite de plus en plus d'interrogations.