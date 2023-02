L'ESA présente «Euclid», son nouveau télescope qui doit percer les secrets de la matière noire

Pourquoi l'univers grandit-il ? La question fascine les scientifiques et les amateurs de l'espace. Alors, pour comprendre un peu mieux ce fait, l'Agence spatiale européenne lance son nouveau fleuron : le télescope Euclid, un équivalent du télescope américain de James Webb. Objectif du nouveau joyeux européen de l'espace : percer les secrets de la matière noire.

Mieux comprendre la matière noire

Une énigmatique matière noire qui représente plus d'un quart de l'univers et qui reste pourtant un véritable mystère pour les chercheurs. Avec son miroir de 1,2 mètre de diamètre et sa précision, le télescope Euclid va pouvoir l'observer et même déterminer comment elle a évolué dans les dix dernières milliards d'années.

Avec ce petit bijou technologique dévoilé à Cannes cette semaine, "on va pouvoir faire une carte de l'ancienne matière noire et savoir comment elle était répartie dans l'univers. Ça nous aidera aussi à savoir ce qu'est réellement cette matière noire, parce qu'on ne le sait pas actuellement", explique à Europe 1, le chef du projet Giuseppe Racca.

Une carte de l'univers bientôt dressée ?

Des données précieuses qui pourraient permettre la réalisation d’une nouvelle carte en 3D de l’univers à court terme. "Après seulement quelques mois dans l’espace, Euclide aura observé plus de galaxies que n’importe quelle autre mission ou observatoire jusqu’à maintenant. Ça va vraiment nous servir en cosmologie et en astronomie", note le scientifique.

Prochaine étape pour le télescope : quitter la Terre en juillet prochain, à bord d'une fusée Space X, qui décollera depuis la Floride, avant d'entamer sa mission, qui durera près de six ans.