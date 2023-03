Qualifications à l'Euro 2024 : l'Angleterre enchaîne face à l'Ukraine et confirme sa bonne forme

Grands spécialistes des phases qualificatives, l'Angleterre débute par deux victoires en deux matches pour la cinquième campagne consécutive, Euro et Mondial confondus. Les Anglais se sont imposés 2-0 face à l'Ukraine et prennent la tête de leur groupe de qualifications à l'Euro 2024. Les Three Lions ont démarré plutôt mollement tandis que l'Ukraine, qui a terminé le match en n'ayant frappé qu'à trois reprises sans en cadrer un seul, a été particulièrement décevante.

Gareth Southgate avait effectué un changement par ligne : un forcé en défense, en raison du carton rouge reçu par Luke Shaw à Naples et qui a profité à Ben Chilwell, alors qu'au milieu, Jordan Henderson a débuté à la place de Kalvin Phillips et James Maddison a connu sa première titularisation à la place de Jack Grealish en attaque.

Bukayo Saka éblouissant

Après une très longue période d'observation, l'Ukraine a cédé lors de deux actions où l'Angleterre n'a même pas eu à créer de gros déséquilibre pour marquer, le talent de ses joueurs offensifs suffisant, notamment celui de Bukayo Saka. Déjà étincelant avec Arsenal, bien parti pour remporter la Premier League cette saison, le jeune ailier (21 ans) a fait basculer le match en trois minutes et deux coups de patte.

Le premier d'un centre enveloppé qui a trouvé l'incontournable Harry Kane pour son 55e but en sélection, qui consolide son statut de meilleur buteur anglais de l'histoire (1-0, 37e). Trois minutes plus tard, Saka, parti de la droite, a repiqué dans l'axe et enroulé une frappe du gauche pour trouver la lucarne opposée dans un geste que son idole et illustre prédécesseur chez les Gunners, Thierry Henry, bien que droitier, n'aurait pas renié (2-0, 40e).

Alors que la plupart de ses joueurs ont une cadence infernale à venir pour la fin de saison, l'Angleterre a ensuite contrôlé le rythme. Southgate ne peut être déçu que par l'incapacité des siens à inscrire un troisième but malgré quelques belles occasions, ce qui l'a probablement empêché de faire davantage tourner. Le bilan de ce rassemblement, le premier après la désillusion en quart de finale de la Coupe du Monde, contre la France (2-1), reste cependant largement positif. En juin, à Malte et à domicile contre la Macédoine du nord, l'objectif sera encore de faire le plein pour avoir déjà un pied en Allemagne.