Qualifications à l'Euro 2024 : avant la liste de Didier Deschamps, qui fera son retour chez les Bleus ?

Une petite ouverture avant les vacances ? Didier Deschamps divulgue mercredi à 14 heures sa liste pour les matches de qualifications à l'Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce, les 16 et 19 juin, qui devraient surtout être l'occasion de revoir les attaquants Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku. Pour ces deux rendez-vous a priori largement à la portée des vice-champions du monde, le sélectionneur des Bleus aura avant tout l'ambition d'éviter les mauvaises surprises qui ont trop souvent marqué ces rencontres de fin de saison, à l'image du bilan calamiteux de juin dernier (2 défaites, 2 nuls).

La période n'est donc pas forcément propice aux nouveautés pour le technicien français, soucieux de surfer sur la belle dynamique du mois de mars (victoires contre les Pays-Bas 4-0 et l'Irlande 1-0) et de faire un pas de plus vers le Championnat d'Europe en Allemagne.

Retour de Dembélé ?

Avec les rappels probables d'Ousmane Dembélé, absent sur blessure il y a trois mois, et du co-meilleur buteur de la Bundesliga Christopher Nkunku, forfait juste avant le Mondial 2022 et sur le flanc également en mars, Deschamps va au contraire devoir faire de la place dans le secteur offensif où l'embouteillage guette.

Moussa Diaby et Marcus Thuram, touché aux adducteurs, pourraient en faire les frais à moins que "DD" n'en profite pour hâter un renouvellement générationnel en écartant le vétéran Olivier Giroud (36 ans). Mais il serait très surprenant qu'il se passe aussi brutalement du meilleur marqueur de l'histoire des Bleus (53 buts), qui a clamé son envie de poursuivre son aventure internationale jusqu'à l'Euro et vient en outre d'envoyer l'AC Milan en Ligue des champions sur un magnifique coup de tête, dimanche face à la Juventus Turin (1-0).

Une brèche au milieu ?

Il faudra aussi guetter le sort réservé à Alexandre Lacazette, deuxième canonnier de Ligue 1 (27) derrière le capitaine Kylian Mbappé, même si une convocation du Lyonnais de 32 ans, dont la dernière des 16 sélections remonte au 14 novembre 2017 et qui n'a jamais réellement brillé en équipe de France, serait surprenante puisqu'elle ferait de l'ombre à la nouvelle vague bleue. Une petite brèche pourrait toutefois s'offrir dans l'entre-jeu avec la blessure de Khéphren Thuram, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Le Marseillais Valentin Rongier, jamais retenu mais présent dans l'équipe-type de la Ligue 1 aux Trophées UNFP dimanche, pourrait s'y engouffrer.

Une chose est sûre: il faudra encore attendre pour revoir les deux champions du monde 2018 Paul Pogba et Ngolo Kanté. Le joueur de la Juve ne voit toujours pas le bout du tunnel et s'est blessé à la cuisse gauche le 14 mai avec la "Vieille Dame" lors de sa première titularisation de la saison. Le milieu de Chelsea a lui ressenti une douleur à un adducteur à l'entraînement mi-mai.

En défense, autour de la nouvelle charnière Ibrahima Konaté-Dayot Upamecano et des habituels latéraux Benjamin Pavard, Théo Hernandez, Jules Koundé et Eduardo Camavinga, il y aura une ou deux places à prendre avec la fin de saison de William Saliba, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, couplée à la mauvaise passe actuelle de Wesley Fofana, en grande difficulté avec Chelsea ces dernières semaines. On pourrait donc revoir le Monégasque Axel Disasi, appelé de dernière minute pour la Coupe du monde au Qatar et pour le rassemblement du mois de mars.