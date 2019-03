PSG : "On a gâché la fête", déplore Kylian Mbappé après l'élimination européenne

"On a gâché la fête" : Kylian Mbappé confie être "abasourdi" par l'élimination du PSG en Ligue des champions, mais assure qu'il sera toujours un joueur parisien la saison prochaine, dans des propos diffusés sur Téléfoot dimanche.

"Je n'ai pas réussi à dormir". "Je suis abasourdi, je n'ai pas réussi à dormir, c'est difficile, on avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment. On est déçus (…) on va essayer de relever la tête", confie Kylian Mbappé, visage marqué par la déception, dans cette interview réalisée jeudi, au lendemain de l'élimination du PSG contre Manchester United en huitième de finale de Ligue des champions (succès 2-0 à l'aller ; revers 3-1 au retour).

⚠ EXCLU Téléfoot ⚠@KMbappe se livre à @JulienMaynard après l’élimination du PSG en Ligue des champions et il l’affirme, il restera bien au club la saison prochaine !

Retrouvez son entretien en intégralité ► https://t.co/YClVbQ73I0pic.twitter.com/2mX92EZA9Q — Téléfoot (@telefoot_TF1) 10 mars 2019

"Sûr" d'être au PSG la semaine prochaine. Arrive-t-il à se projeter sur la fin de saison ? "Franchement, je n'arrive pas trop car la Ligue des champions était notre objectif. Pour cette compétition, le stade était plein pour (une affiche) magnifique, on a gâché la fête. On n'a pas voulu la gâcher, mais finalement on l'a gâchée".

Restera-t-il au PSG la saison prochaine en dépit de cette élimination ? "Je pense que je serai là, c'est sûr même. Avec cette élimination, tous les problèmes que cela va engendrer, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair et c'est précis".