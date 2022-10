PSG-Maccabi Haïfa en Ligue des champions : un match à haut-risque au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain affronte ce mardi soir le Maccabi Haïfa en Ligue des champions au Parc des Princes. Un match à retrouver dès 21 heures en direct sur Europe 1 Sport. En cas de succès, les Parisiens seront assurés de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais ce match suscite des inquiétudes, notamment en raison des relations historiquement tendues entre certains fans parisiens et israéliens. La venue du Maccabi Haïfa au Parc des Princes fait donc craindre le pire aux autorités.

Un fan mort en 2006

Ce match présente des "risques très élevés de troubles à l'ordre public", estime la préfecture de Paris. Au total, un millier de policiers et de gendarmes seront mobilisés autour du Parc des Princes et dans les transports en commun. La rencontre a même été classée niveau 3 sur 5.

Cette rencontre ravive le très triste souvenir du PSG-Hapoël Tel-Aviv du 23 novembre 2006. Un supporter parisien, Julien Quemener, qui pourchassait un fan français de confession juive avait été tué par un policier qui tentait de le protéger. Ce drame avait suscité une vive émotion. Le président à l’époque du PSG, Alain Cayzac, semblait très marqué sur Europe 1 en 2006 : "C’est évidemment et sans hésitation le moment le plus dramatique de ma carrière de dirigeant, car il y a eu un mort."

Tribunes politisées

Encore aujourd’hui, les tribunes du Parc des Princes sont très politisées. Les autorités redoutent que certains supporters du virage Auteuil manifestent leur soutien à la cause palestinienne à travers des chants hostiles à Israël ou en agitant par exemple des drapeaux palestiniens. Il y a aussi des risques de débordements autour du Parc des Princes. Par conséquent, la capacité de la tribune dédiée aux fans de Haïfa a été réduite à 1.500 places, malgré les demandes de leur maire d’allouer plus de billets. Le PSG, joint par Europe 1, assure préparer cette rencontre classée à risque par l’UEFA avec le plus grand sérieux.