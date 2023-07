PSG : Kylian Mbappé retrouve le chemin de l'entraînement, son avenir toujours en suspens

C'est à bord d'un van noir que Kylian Mbappé est arrivé ce lundi matin au nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy dans les Yvelines. La star de 24 ans a ainsi pu découvrir les magnifiques installations flambant neuves du club de la capitale et participera dès mardi à l'entraînement collectif dirigé par le nouveau coach, Luis Enrique. Avant cela, le champion du monde 2018 a passé une batterie de tests physiques.

Sur les réseaux sociaux, où le club a publié quelques vidéos, on le voit souriant, effectuant une accolade au Brésilien Neymar et faisant du vélo en salle aux côtés de son coéquipier et ami Achraf Hakimi. Kylian Mbappé s'est également entretenu avec Luis Enrique avant d'effectuer un premier entraînement à huis clos sur la très belle pelouse du centre d'entraînement.

Prolonger ou partir

Au-delà de ce retour aux affaires, c'est évidemment l'avenir de l'attaquant parisien qui occupe tous les esprits chez les fans du club. Pour rappel, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 alors que la direction parisienne lui a imposé un ultimatum : prolonger ou partir.

Une rencontre avec le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine. Il y a urgence car Paris part pour une tournée au Japon samedi et les dirigeants aimeraient, d'ici là, obtenir un accord avec l'international français.