Foot : au PSG, le bras de fer continue pour garder Kylian Mbappé

Pour la première fois. Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé mercredi sur le cas de l'attaquant star du PSG. Après la présentation du nouvel entraîneur du club parisien, Luis Enrique, le président du Paris Saint-Germain laisse deux semaines à Kylian Mbappé pour signer un nouveau contrat.

Une potentielle arrivée au Real Madrid

Le président du PSG s'est montré inflexible : Kylian Mbappé, doit signer un nouveau contrat, sinon il sera vendu cet été. "C'est très clair. Nous, on veut que Kylian Mbappé. Mais il faut signer un nouveau contrat, on ne peut pas laisser partir gratuit un des meilleurs joueurs du monde", explique-t-il.

Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais, Paris risque en effet de voir sa pépite partir libre. Autrement dit, gratuitement l'été prochain. Ironie de l'histoire, il y a plus d'un an, le Real Madrid proposait plus de 200 millions d'euros. Paris avait fermé la porte et prolongé son joyau. Cela dit, malgré la pression très forte des dirigeants du Paris Saint-Germain, Mbappé est en position de force, estime notre consultant Jimmy Algerino.

"Faire à nouveau signer Kylian Mbappé, il faudrait un miracle parce qu'aujourd'hui, le joueur a son destin en main. On sait très bien ce que veut faire Mbappé, dans un an, on le retrouve au Real de Madrid", détaille notre consultant. Les dirigeants du PSG laissent quinze jours à Kilian pour signer un nouveau contrat.