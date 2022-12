Coupe du monde 2022 : Mbappe-Hakimi, un duel d'inséparables en demi-finale

Ils se congratulent l'un l'autre depuis le début du tournoi. Mais mercredi soir, il n'y aura pas de sentiment. Dans un peu plus de 24 heures, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi croiseront le fer lors de la en demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. Partenaires au Paris Saint-Germain, les deux joueurs sont également très proches dans la vie de tous les jours.

Il y a sept mois, le Français et le Marocain étaient en tournée, au Qatar, avec le club parisien. À l'époque, personne ou presque n'imaginait un duel face aux Lions de l'Atlas, hormis... Kylian Mbappé. "France-Tunisie, j'espère que l'on va gagner. Et après, nous affrontons le Maroc", prédisait l'attaquant tricolore dans un échange prémonitoire filmé par les caméras de BeIN Sports. "Et je dois détruire mon ami", ajoutait-il avec le sourire à l'endroit d'Achraf Hakimi.

"Ça va être un match dans le match"

Mbappé-Hakimi, c'est l'histoire d'une amitié née à Paris. Lorsque le Marocain hispanophone a signé au PSG, il a pu compter sur le Français - qui parle couramment espagnol - pour l'aider à s'intégrer. Les deux joueurs partagent également la même vision du football et de la vie en général.

Mercredi soir, ils seront en revanche face-à-face dans la même zone du terrain qui plus est. L'ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, prédit pour Kylian Mbappé un duel semblable à celui qui l'a opposé à l'Anglais Kyle Walker au tour précédent. "Ce sera la même chose parce qu'Hakimi est un joueur qui va très vite et qui connaît bien Kylian. Ça va être un match dans le match et ça va nous donner, je l'espère, un spectacle exceptionnel". Au terme de la partie, l'un ira en finale tandis que l'autre attendra avec impatience les retrouvailles dans l'hiver parisien.