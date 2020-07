PSG-Beveren : beaucoup de joie dans les gradins mais peu de masques chez les ultras

REPORTAGE

"Ça fait vraiment quelque chose." Après 140 jours de sevrage, les supporters parisiens ont enfin retrouvé leur stade vendredi soir. Ils ont pu assister à un match amical du PSG face à la modeste équipe belge de Beveren. Le club parisien a décroché une victoire attendue, 7 à 0 avec des buts de Neymar, Mbappé ou encore Icardi, les stars du club. Si les mesures barrières ont dans l'ensemble été respectées, de nombreux ultras ont toutefois vite oublié les règles de distanciation physique.

"Depuis quelques mois on est un peu orphelin du Paris Saint-Germain, donc ça fait plaisir", commente Olivier qui, à l'image des 4.500 supporters présents au Parc des Princes, a savouré ce moment. Avec une jauge fixée à 5.000 personnes dans les gradins, le stade n'était rempli qu'à un dixième de sa capacité. Mais qu'importe, le simple plaisir de reprendre place dans les tribunes a suffi à son bonheur. "Ça sonnait un peu creux mais il y avait quand même des supporters, et puis il faisait beau, c'était la première après le déconfinement, c'était quand même bien. On espère que ça va rester comme ça."

Du côté des ultras, peu de masques et de gestes barrière

Car qui dit retour au Parc, dit mesures barrières : port du masque et surtout distanciation sociale entre les supporters. Des mesures très bien appliquées dans l'ensemble, sauf du côté des ultras, comme l'explique Alan. "De notre côté, il y avait minimum deux sièges d’écart. Mais au niveau des ultras il n’y en avait pas forcément." Léo renchérit : "Dans le stade il y avait plein de places vides, je trouve qu’ils auraient pu mieux répartir. Pour la sécurité sanitaire, ils auraient pu mieux faire." A la suite de plusieurs rappels à l'ordre lors de la première partie du match, les supporters concernés ont fini par respecter les consignes sanitaires.

Samedi, Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby (LNR), a adressé un courrier à la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, pour lui faire part de sa colère et de son inquiétude, selon une information de L'Equipe. Il craint que le comportement jugé "irresponsable" de certains supporters ne pénalise la reprise d'autres clubs sportifs, dont ceux de rugby.

Bras dessus bras dessous malgré les messages de prévention diffusés dans l'enceinte du stade, les ultras parisiens n'ont en effet pas montré l'exemple. Peut-être le seul bémol d'une soirée réussi pour le PSG, aussi bien sur le terrain, que dans les tribunes.