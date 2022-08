PSG : après Thilo Kehrer, ces joueurs qui pourraient aussi quitter le club

Ce qui semblait presque impossible il y a encore quelques jours semble désormais possible. Le Paris Saint-Germain est en plein dégraissage, et les indésirables du club parisien intéressent l'Europe. Le dernier départ en date est celui du défenseur allemand Thilo Kehrer, vendu au club anglais de West Ham quatre ans après son arrivée dans la capitale. Il s'agirait d'un transfert d’environ 16 millions d’euros, bonus inclus. Ce qui fait un membre de moins pour le loft du Camp des Loges.

Cette opération va dans le sens de l'entraîneur Christophe Galtier, qui souhaite diriger un groupe restreint de 25 joueurs.

Les joueurs parisiens qui attirent les convoitises

En plus de Thilo Kehrer, d’autres Parisiens attirent les convoitises, notamment au milieu de terrain, où il y a le choix dans ce loft aux airs de galeries marchandes. Le Néerlandais Georginio Wijnadum est parti en prêt avec option d’achat à l’AS Rome, le Sénégalais Idrissa Gueye semble proche d’un retour à Everton, l'Espagnol Ander Herrera pourrait se diriger vers l’Athletic Bilbao, l'Argentin Leandro Parades plait à la Juventus Turin, et le jeune Français Éric Junior Dina Ebimbe, formé au club, a la cote en Allemagne.

Même l’attaquant argentin Mauro Icardi, plus présent sur les réseaux sociaux avec sa femme Wanda Nara que sur un terrain de foot, intéresse un club étranger, celui de Galatasaray en Turquie. Au total, le PSG, qui a déjà vendu deux gardiens, Alphonse Areola et Marcin Bulka, début juillet, ou encore le jeune attaquant Arnaud Kalimuendo, espère se départir d’une quinzaine de joueurs. Un tiers de l’objectif est rempli. Un objectif ambitieux pour un club plus prompt à dépenser pour acheter ces dernières années qu’à vendre ses actifs.